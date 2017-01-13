1,5 ve 9. sınıflar için müfredat değişiyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki yıl 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin yeni müfredatla eğitime başlayacağını söyledi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen müfredatlar hakkında bilgi verdi. Yeni sistem hakkında bilgi veren Yılmaz, dünya ülkelerinin eğitim sistemlerinin karşılaştırıldığını ve bir taslağın hazırlandığını söyledi. Taslağı 1000'in üzerinde kişinin hazırladığını da belirten Yılmaz, velilerden, öğretmenlerden, eğitim konusunda görüşü olanlardan da destek istedi. Yılmaz, taslık programa http://xn--http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabileceğini belirterek, konuyla ilgili görüşü olanların da eposta ile kendilerine düşüncelerini belirtmesi gerektiğini söyledi.



53 farklı dersin taslak programının çıkartıldığını belirten Yılmaz, Türkçe, insan hakları, hayat bilgisi, fizik, felsefe, kimya, matematik, müzik olduğunu söyledi. Yılmaz, din ve ahlak bilgisi derslerinin ise ilk ve ortaöğretimde askıya çıkarılacağını söyledi.



Ders saatlerinin henüz belirlenmediğini belirten Yılmaz, ders saatinin azalmasının da söz konusu olmadığını söyledi. Yılmaz, ders saatinden ziyade içeriğin hafifletilmesi, azaltılmasını daha doğru bulduğunu da sözlerine ekledi.



Atatürkçülük ve İnkilap Tarihi'nin de askıya çıkan dersler arasında olduğunu belirten Yılmaz, herkesin taslağı inceleyip kendilerine görüş bildirmesini istedi.



KAR TATİLLERİNİN TELAFİSİ OLACAK MI?



Kar tatillerinin telafisi olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Yılmaz, ara tatilde telafi derslerinin yapılmayacağını da söyledi. Öğrencileri ödev verilmemesini istediklerini belirten Yılmaz, bunun yerine öğrencilerin sinemaya gitmesini, kültürel mekanlarda gezmesini ve bunları arkadaşlarına anlatmasının daha önemli bulduklarını da anlattı.



Yapılacak değişikliklerin 1,5 ve 9. sınıfları kapsadığını belirten Yılmaz, seneye de 2,6 ve 10. sınıfların müfredatında değişikliğe gideceklerini açıkladı. Yılmaz, okul önesini zorunlu yapmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtirken, 5. sınıfın da hazırlık olması için çalıştıklarını ifade etti.