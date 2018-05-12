15 yıl sonra 'koruyucu aile' olarak evlat mutluluğu yaşadılar

Samsun'da yaşayan Halime (53) ve Selçuk Karslı (55), çifti 15 yıl süren evlat hasreti sonucunda devlet korumasında olan bir çocuğa koruyucu aile olmaya karar verdi. Çift, yaptıkları başvuru sonucunda 3,5 yıl önce G. adlı erkek çocuğun koruyucu ailesi oldu. Çocuğun aileye katılması Karslı çiftine yaşam sevinci verdi. Halime Karslı, oğlunun ilk defa kendisine 'Anne' dediğinde tarifi imkansız bir duygu yaşadığını söyledi

İlkadım ilçesinde yaşayan Halime ve Selçuk Karslı çifti yaklaşık 15 yıl boyunca evlat sahibi olmak istedi. Tedavi yöntemleri deneyen çift bir sonuç alamayınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurarak devlet korumasında bulunan bir çocuğa 'koruyucu aile' olmak istediklerini bildirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası'nda bulunan G. isimli erkek çocuğa, çiftin koruyucu aile olmasına karar verildi. 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren çocuk, Karslı çifti ile birlikte yaşamaya başladı. Çocuğun aileye katılması, Karslı çiftine yaşam sevinci verdi.

Halime Karslı, G.'nin 3,5 yıldır ailelerinin bir üyesi olduğunu söyleyerek, "Bizim evladımız, oğlumuz oldu. Sadece eşimle ben değil bütün aile fertlerimiz onu çok sevdi. Oğlumun Anneler Günü'nde gelip beni öpmesi, kutlaması çok güzel, çok tatlı bir duygu. Tarifi imkansız bir duygu. 15 yıl bu duyguyu yaşamak için bekledik. Çok uzun bir zaman. 15 yıl sonra G. ailemize gelince evimize sanki bir hayat geldi, neşe doldu, pozitif bir enerji geldi. O benim canım. Bir anne kendi doğurduğu evladına ne yapıyorsa ben de ona aynısını yapıyorum. Benim gözümde hiçbir farkı yok. Biz onu evladımız olarak görüp bakıp, seviyoruz. İlk defa 'Anne' dediği zaman çok başka bir duyguydu. Tarifi anlatılamayacak bir histi. Onu yüreğimin içine soktum ben" dedi.

Uzun zaman süresince eşi ile bir evlat sahibi olmak istediklerini dile getiren Selçuk Karslı ise "Çeşitli tedaviler gördük, birçok yere başvurduk ancak bir türlü nasip olmadı. Sonra bir arkadaşımız vasıtasıyla bu uygulamadan haberimiz oldu. Aslında evlat edinmek istiyorduk ancak o zaman yaşımız nedeniyle uygun görülmedi. Biz de koruyucu aile olmak istedik. İyi ki G.'nin koruyucu ailesi olmuşuz. Çocuk sahibi olsun olmasın her aileye koruyucu aileye olmayı tavsiye ediyoruz. Eşimle çocukları seviyorduk ama koruyucu aile olduktan sonra bu sevgiyi daha farklı tattık. Mutlu bir yaşantımız var. G.'ye anne ve baba olduk o da bize bir evlat oldu. Anne ve baba olmak çok başka bir duyguymuş bunu öğrendik" diye konuştu.

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı ise Samsun'da 151 koruyucu aile yanında 166 çocuk bulunduğunu belirterek "Devletimiz kurumlarımızda bulunan çocuklarımızın her türlü ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyor. Onların tek ihtiyaçları bir aile ortamı, anne ve baba sevgisini yaşamak. Bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 'koruyucu aile' uygulamasına çok önem veriyor. Biz de kentimizde bu uygulamanın geliştirilmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan koruyucu aile olarak kurumlarımızda bulunan çocuklarımızın yetiştirilmesinde sorumluluğu birlikte paylaşmayı istiyoruz" dedi.