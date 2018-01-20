16 aracın üzerine mermi koydular!

Konya'da bir site içerisinde park halinde bulunan 16 aracın sileceklerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce mermi bırakıldı

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bulunan bir sitenin park yerinde meydana geldi. sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, sileceklerinin üzerine bırakılmış mermilerle karşılaştı. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, 16 aracın da sileceklerine mermi bırakıldığını tespit etti.



Yaklaşık 6 ay önce de bir aracın camına mermi bırakıldığını belirten site sakini Mehmet Eken, "Sabah eşimi işe bırakmak için arabaya bindim. Arabayı çalıştırdığımda baktım önde mermi var. Hemen polisi aradım. Daha önce de bir arabaya konulmuştu. Bugün de 16 tane arabaya mermi konulmuş. Bize gözdağı vererek bu arsadan çıkarmak istiyorlar. Arsamızda gözleri var. Bu durumdan korkuyoruz" dedi.



Polis, mermileri koyan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.