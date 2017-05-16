16 yaşındaki Döndü iki haftadır kayıp. Ailesini aradı ve...

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde babaannesi ve dedesinin yanında kalan 16 yaşındaki Döndü Kuzucu'dan iki haftadır haber alınamıyor. Gözü yaşlı anne Esin Kuzucu, "Kızım kaybolduktan üç gün sonra beni arayarak, 'kurtarın beni' dedi ve telefonu kapattı. Kızımın bulunmasını istiyorum. Haber alamıyoruz. Görenler ne olur haber versin" dedi

Maden işçisi olmasına karşın iş bulamayan 3 çocuk babası 37 yaşındaki Ersun Kuzucu, 18 yıllık eşi 35 yaşındaki Esin Kuzucu, çocukları 7'nci sınıf öğrencisi 13 Yaşındaki Muhammet Ramazan Kuzucu ve 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Çiğdem Kuzucu ile birlikte iş aramak için Manisa'ya geldi. Ancak burada da madencilikle ilgili iş bulamayınca hamallık yapmaya başladı. Manisa'ya gelen çift, kızları Çaycuma Çok Programlı Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Döndü Kuzucu'yu ise okulunu tamamlanması için Çaycuma'da yaşayan babaannesi ve dedesinin yanında bıraktı. Döndü Kuzucu, 29 Nisan'da gittiği okulundan eve dönmedi. Kuzucu için ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak geçen zamana rağmen Döndü Kuzucu bulunamadı.

Üç gün sonra aramış

Yedi yıldır göğüs kanseri ve astım hastası olan gözü yaşlı anne Esin Kuzucu, "Biz eşimin işi dolayısıyla, Soma'da kalıyoruz. O büyükbabasıyla kalıyor okulu nedeniyle. Okul bitince o da yanımıza gelecekti. Kaybolmadan 10 gün önce tartıştık. Farklı isimle sosyal medyada hesap açmış. Bu yüzden tartıştık. Ben, 'Baban cumartesi seni almaya gelecek' dedim. Cumartesi babası gidecekti, almaya. Cuma günü ise kızım kayboldu. Üç gün sonra beni arayarak, 'Kurtarın beni' dedi ve telefonu kapattı. Kızımın bulunmasını istiyorum. Haber alamıyoruz. Görenler ne olur haber versin" dedi.

Gitti bir daha gelmedi

Gözyaşlarını tutamayan anne Kuzucu, "Soma'ya iş için geldik. Eşim



Ablasını çok özlediğini söyleyen Döndü Kuzucu'nun 14 yaşındaki kız kardeşi Çiğdem Kuzucu ise, "Ablacım ne olursun gel. Çok üzülüyoruz. Annem hasta oldu ne olursun gel. Sen bana nasıl kıyamıyordun. Ben de şimdi sana kıyamıyorum. Uyku uyuyamıyorum" dedi. Yedi yıldır göğüs kanseri ve astım hastası olan gözü yaşlı anne Esin Kuzucu, "Biz eşimin işi dolayısıyla, Soma'da kalıyoruz. O büyükbabasıyla kalıyor okulu nedeniyle. Okul bitince o da yanımıza gelecekti. Kaybolmadan 10 gün önce tartıştık. Farklı isimle sosyal medyada hesap açmış. Bu yüzden tartıştık. Ben, 'Baban cumartesi seni almaya gelecek' dedim. Cumartesi babası gidecekti, almaya. Cuma günü ise kızım kayboldu. Üç gün sonra beni arayarak, 'Kurtarın beni' dedi ve telefonu kapattı. Kızımın bulunmasını istiyorum. Haber alamıyoruz. Görenler ne olur haber versin" dedi.Gözyaşlarını tutamayan anne Kuzucu, "Soma'ya iş için geldik. Eşim Zonguldak 'ta Köseoğlu Madencilikte çalışıyordu. Maden kapatılınca işsiz kaldı. Emekliliğine 1 yıl kalmıştı. Orada iş ve geçim sıkıntısı yaşıyorduk ve iş umuduyla Soma'ya geldik. Kızım Döndü de 15 tatilde Soma'ya geldi ve evimizin eşyalarını beraber düzenledik. Bana çiçek hediye etti ve kendisine de oyuncak ayıcık almış. Çaycuma'ya dönerken oyuncak ayıcığını bana bıraktı. 'Anne bir dahaki geldiğimde ayıcığımla beraber yatacağım' dedi. Japonya'ya gitme hayali vardı, 'Babam kredi çeksin beni Japonya'ya göndersin' diyordu ama gitti bir daha gelmedi" dedi.Ablasını çok özlediğini söyleyen Döndü Kuzucu'nun 14 yaşındaki kız kardeşi Çiğdem Kuzucu ise, "Ablacım ne olursun gel. Çok üzülüyoruz. Annem hasta oldu ne olursun gel. Sen bana nasıl kıyamıyordun. Ben de şimdi sana kıyamıyorum. Uyku uyuyamıyorum" dedi.

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