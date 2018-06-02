16 yaşındaki Enes, evde ölü bulundu

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, Enes Korkmaz (16) ailesi tarafından evde ölü bulundu

16 yaşındaki Enes, evde ölü bulundu
02 Haziran 2018 Cumartesi 15:22

Olay, dün gece saatlerinde, Gümüşova ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte bir akrabalarına iftara giden Enes Korkmaz, yemeğin ardından izin alarak eve döndü. Geç saatlerde eve gelen ailesi, çocukları Enes'i hareketsiz bir şekilde buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Enes Korkmaz'ın öldüğü belirlendi.

Enes Korkmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Oğlunu 31 kez bıçaklamış!
Sonraki Haber
İnce: Sende ne millilik ne de yerlilik kalmış
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.