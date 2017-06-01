16 yaşındaki Yağmur, organlarıyla 4 kişiye hayat verecek

ANTALYA'da geçirdiği kalp krizinden 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Yağmur Gümüş'ün organları, 4 kişiye can olacak

İzmir'de ailesiyle oturan Yağmur Gümüş, tatil için geldiği Antalya'da babaannesinin evinde kalp krizi geçirdi. Babaannenin yardım isteği üzerine gelen 112 ekipleri, Yağmur Gümüş'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdü. Müdahale eden ekipler, genç kızı hayatta tutmayı başardı. Aynı gün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yağmur Gümüş'ün 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.



Ailesinin organ bağışı kararı üzerine hastanede yoğun bir çalışma başlatıldı. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Ünitesi Koordinasyon Sorumlusu Nilgün Bilal, bağışlanan organlardan karaciğerin 65 yaşındaki Gülten Bilgen'e nakledildiğini, böbreklerin çağrılan hastalara yapılacak tetkiklerden sonra nakledileceğini belirti. Bilal, akciğerin ise İstanbul Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastaya nakledileceğini söyledi.

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