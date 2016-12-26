16 yıl sahte öğretmenlik yaptıktan sonra kendisini ihbar etti

16 yıl boyunca sahte öğretmenlik yapan kadın, yaptığına daha fazla dayanamadı. Görevinden ayrılan sahte öğretmen sonra da kendisini ihbar etti

Selda D., isimli kadın 1999 yılında sahte evrak ile Gültepe İlköğretim Okulu'nda İngilizce öğretmeni olarak göreve başladı. O dönem sözleşmeli öğretmenlik yapan Selda D., Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmen alımı yaptığını duyunca sahte diploma ve sertifika hazırladı. Bu başvuru sonrası Selda D., kadrolu olarak atanarak işe başladı.



Lise mezunu olduğu öğrenilen kadın, bu atama ile Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'nde çocuklara eğitim vermeye başladı. Selda D., 16 yıl boyunca 3 ayrı okulda öğretmenlik yaptı. Bu süre zarfında da devletten yarım milyon TL'den daha fazla maaş aldı. Ancak kadın vicdan azabına daha fazla dayanamadı. Selda D., görevinden ayrıldı ve kendisini ihbar etti.



Yaptığı hatadan dolayı çok pişman olduğunu açıklayan sahte öğretmen, çektiği vicdan azabı yüzünden de geceleri uyuyamadığını söyledi. Mahkeme karşısına çıkan Selda D., ilk celsede 2 yıl hapis cezası aldı. Daha sonra mahkeme cezayı 1 yıl 8 aya kadar düşürdü ve hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. (Sabah)