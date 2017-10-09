17 yaşında katil oldu: 'Ne yapayım öldüyse öldü' dedi

17 yaşındaki A.Ç. trafikte tartıştığı 26 yaşındaki Orhan Kingütmez'i bıçakladı. Kingütmez'in öldüğünü öğrenen A.Ç., ''Ne yapayım öldüyse öldü. Hepimiz öleceğiz" yorumunu yaptı

Olay dün akşam saat 22.45 sıralarında Konya'nın Meram İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 26 yaşındaki Orhan Kingütmez, hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, arkadan bir otomobil aracına çarptı. Araçtan inen Kingütmez, ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki sürücü Serkan Yıldırım ve yanında bulunan 17 yaşındaki A.Ç. ile tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç. yanındaki bıçakla Kingütmez'e saldırmak istedi. Bunun üzerine Kingütmez kaçmaya başladı. Cadde üzerinde bulunan parkın duvarından atlayan Kingütmez sonra da yere düştü. Arkasından koşan A.Ç. de yanındaki bıçağıyla Kingütmez'i 4 yerinden bıçaklayadı.



Olayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kingütmez'i hastaneye kaldırdı, ancak genç adam kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kingütmez'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.



Alkollü çıktı



Hepimiz öleceğiz

Olayın ardından polis, kaçan iki arkadaşın peşine düştü. Kısa süre sonra ikisini de yakalayan polis Serkan Yıldırım'ın 1.50, A.Ç.'nin de 2.20 promil alkollü olduğunu belirledi.Olayı anlatan Yıldırım, ''Önümüzde durdu. Sonra sürücü araçtan inip 'Bana çarptınız' dedi. Sürücü benimle konuşurken arkadaşım A.Ç., arabadan inip bıçakla saldırmaya başladı" dedi.Genç adamı bıçaklayan 17 yaşındaki A.Ç. ise, Kingütmez'in öldüğünü söyleyen polislere, ''Ne yapayım öldüyse öldü; hepimiz öleceğiz" şeklinde yanıt verdi. A.Ç. yaşından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.