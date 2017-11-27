17 yaşındaki genç intihar etti!

Olay, dün saat 23.30 sıralarında 1 Nolu Gelincik Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Annesi ile yaşayan llise öğrencisi Bayram P., iddiaya göre cep telefonuyla yaptığı görüşme sonrası bunalıma girdi. Bunun üzerine liseli genç odasında kimsenin olmadığı sırada iple kendini astı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayram P.'nin öldüğü belirlendi. Gencin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumun'a kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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