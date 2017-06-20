17 yaşındaki kızını öldürdü, intihar etti!

İzmit'te bir baba 17 yaşındaki lise öğrencisi kızını tabanca ile öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti

Olay İzmit'te meydana geldi. Alınan bilgiye göre 41 yaşındaki Erdal Günlü, 17 yaşındaki lise öğrencisi kızı Rana Günlü'yü tabanca ile öldürdü. Erdal Günlü daha sonra da tabancayı kendi başına dayadı ve ateş etti. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Günlü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Günlü'nün eşinde boşandığı ve Rana Günlü'nün de Eskişehir'de annesinin yanında kaldığı öğrenildi. Baba Günlü'nün daha önce işlediği bir suçtan ötürü cezaevinde yattığı ve 9 ay önce cezaevinden çıktığı belirtildi.



Günlü'nün bir ay önce de Eskişehir'den yanına ziyarete gelen kızını, sosyal medyada fotoğraf paylaştığı için dövdüğü öğrenildi. Ağabey Olcay Günlü, babasının kardeşini özledim diyerek çağırdığını ve kardeşinin dün geldiğini bugün de kavga ederek öldürdüğünü anlattı. Rana Günlü'nün cenazesi otopsisi için morga kaldırılırken, olayı öğrenerek eve gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.