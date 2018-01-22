-17'yi gördüler. Her şey dondu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü

Soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17 derece ölçüldü. Aşırı soğuk nedeniyle ilçedeki birçok dere ve akarsu donarken, ağaç dalları buz tuttu. Yüksekovalılar, dondurucu soğuktan zarar görmemesi için araçlarının üzerine branda ve naylon örttü.

