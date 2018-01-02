17 yıl sahte diploma ile öğretmenlik yaptı!

Yozgat'ta çeşitli okullarda 17 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Bülent .G.'nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Görevden alınıp, hakkında suç duyurusunda bulunulan Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu ailesinin bile bilmediği belirtildi

17 yıl sahte diploma ile öğretmenlik yaptı!

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Şehit Fuhat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde 3 yıldır edebiyet öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuk babası Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu tespit etti. Eğitim fakültesi 4’üncü sınıfından ayrıldığı saptanan Bülent G., görevden alındı. Bakanlık, Bülent G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yozgat Anadolu Öğretmen Lisesi’nin da aralarında bulunduğu kentteki seçkin okullarda 17 yıldır öğretmenlik yapan B.G.’nin, okulunu bitirmediğini ailesine dahi söylemediği ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #öğretmen #sahte diploma
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