2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve yaklaşık 900 bin öğretmen için bugün başlıyor ve ilk dönem 20 Ocak'ta bitecek. Tüm özel ve resmi kurumlarda ilk haftanın tüm etkinlikleri, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" temasıyla gerçekleştirilecek. İlk gün törenleri bu temaya göre hazırlanacak. Okulların yakınında bulunan şehit ve gazi yakınları açılış törenlerine katılacak. Konuyla ilgili broşürler öğrencilere dağıtılacak. İlk ders de aynı tema ile tüm sınıf ve şubelerde işlenecek.



İKİNCİ GÜN MEKTUP VAR



İkinci gün ise öğrenciler demokrasi kahramanlarına duygu ve düşüncelerini anlatan mektup yazacak. Üçüncü gün "Vatan ve Bayrak" konulu şiir dinletisi, dördününcü gün "milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, demokrasi, yurt bilinci" konularında sohbet, söyleşi veya seminer düzenlenecek. Haftanın son günü, imam hatip okulları öğrencileri tarafından okunan Kuran hatimlerinin duasının yapılması programda yer alacak. Ayrıca okulların açıldığı hafta boyunca yapılacak etkinlikler arasında, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma konulu röportaj, sinevizyon gösterileri ve Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayınlanacak anma programının öğrenci ve velilere izlettirilmesi", "demokrasi, şehitlik, milli irade, yurt savunması konularını içeren şiir ve metinlerin Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve tarih derslerinde işlenmesi", "okul girişlerinde veli ve ziyaretçilerin görebileceği yerlerde anma köşelerinin oluşturulması, etkinliklerle ilgili fotoğraf, röportaj, haber gibi görsel ve yazılı metinlerin sınıf panolarında paylaşılması", şehit ve gazilerin öğrenci ve öğretmenlerce ziyaret edilmesi yer alıyor.



YIL BOYU SÜRECEK



Etkinlikler yıl boyunca sürecek. 100 temel eser içerisinden vatan, milli birlik ve dayanışmayı konu alan kitaplar okutulacak. Konuyla ilgili yarışmalar düzenlenecek, olay mahalleri ziyaret edilecek, "Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturulacak ve tüm etkinlikler okulların web sayfalarında duyurulacak.



ÖRNEK PROGRAM TASLAĞI HAZIRLANDI



MEB, 15 Temmuz temasıyla düzenlenecek törenler için 2 ayrı video ve örnek program taslağı hazırladı. Törenlerde gösterilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu videolarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkı meydanlara çağırdığı ifadeleri ile Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimi gecesi halka verdiği mesajlar ile Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan 18 Mart Çanakkale Savaşları ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı simgeleyen görseller ile FETÖ darbe girişimi gecesinde yaşananlardan kesitler sunuluyor. Videolarda Türk bayraklarıyla tutulan demokrasi nöbetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra pek çok siyasinin katıldığı Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" nden kesitler de ile Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in duası var. MEB'in hazırladığı taslak programda Nazım Hikmet'in "Davet", Necip Fazıl Kısakürek'in "Şarkımız Bizim", Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" isimli şiirlerinin öğrencilerce okunması öngörüldü.



2 ÖĞRETMEN KONTROLÜNDE



Törenler sırasında dikkat edilmesi gereken hususları belirleyen bakanlık, anma programı için okullarda bir idareci ve 2 öğretmenden oluşan bir komisyon kurulmasını ve programı sunmak üzere kız ve erkek öğrenci seçilmesini istedi. Taslak programa göre, anma programı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak, şehitlerin ruhu için Fatiha okunacak.



BAKANLIKTAN 8 SAYFALIK 15 TEMMUZ BROŞÜRÜ



Öğrencilere bugün, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve okullara gönderilen 8 sayfalık bir broşür dağıtılacak. Broşürde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında neler yaşandığı saat saat anlatılıyor ve şehit düşenlerin fotoğraflarına yer veriliyor. Son sayfasında ise "Bir destan yazıldı o gece" andı yer alıyor:



"Şehidim! Aziz ve mübarek hatıran önünde bir kez daha söz veriyorum ki, Üzerinden asırlar geçse bile Şehadetinle hayat bulan bu kutlu destanı asla unutmayacak, Asil ve temiz kanınla suladığın bu toprakları her hal ve şart Altında tıpkı senin gibi canım pahasına koruyacağım! İnsanı insan yapan hasletlerin, vatanı vatan yapan değerlerin En mükemmel örneğini oluşturan şanlı direnişini, Vatan aşkıyla kutsanmış bir yaşama bilincine dönüştürecek Ve yarınlara istikamet çizen zaman ötesi bir ruh olarak Muhafaza edeceğim! "



BU YIL DA BİRİNCİ SINIFLARA UYUM HAFTASI YOK



MEB, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan bu yana, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ev ortamından ayrılarak yeni bir çevreye girmeleri nedeniyle ortaya çıkan kaygılarını gidermek için onları 1 hafta erken okula başlatıyordu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler 'uyum' için erken okula başlamıyor. "Okula Uyum Haftası" programı okulların açıldığı ilk hafta yapılacak. MEB, valiliklere gönderdiği yazıda şöyle dedi: "2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'nın 19 Eylül 2016'da başlaması ve okula uyum için hazırlık haftası olarak uygulanması düşünülen haftanın Kurban Bayramı tatili olmasından dolayı materyallerin dağıtımı ve uygulanmasıyla ilgili aksaklıkların yaşanmaması için Okula Uyum Programı kapsamında hazırlanmış olan materyallerin ve uygulamaların 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başlangıcında derslerle birlikte ele alınmasına karar verildi." Geçtiğimiz yıl da turizmcilerin talebi üzerine okulların açılması ertelenince uyum programı da yapılmamıştı."



EĞİTİM DÜNYASINDA NELER DEĞİŞTİ?



15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK), eğitim alanında büyük değişimler getirdi. İşte yeni ders yılındaki değişiklikler:



BİN 29 ÖZEL OKUL KAPANDI : 667 sayılı KHK kapsamında ülke çapında bin 29 özel okul kapatıldı. Kapatılan ilk ve ortaokullardaki öğrenciler evlerine en yakın okullara kaydedilirken, lise öğrencileri sınava girdikleri yılların puanlarına göre liselere nakil yapma kararı alındı. Bu öğrenciler 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ile sınırlı olmak üzere 30 Eylül'e kadar işlemlerini yapacak. Ancak velilerin bu okullara yaptıkları erken ödemeleri nasıl alacakları henüz belli değil. Kapatılan eğitim kurumları arasında 823 özel yurt ile etüt, kurs, sürücü kursları gibi 283 diğer kurum da bulunuyor.



ASKERİ OKULLAR ARTIK YOK: 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 669 sayılı KHK ile Harp Okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokulları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi kapatılarak, Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. 5 askeri okuldaki yaklaşık 5 bin öğrenci sınava girdikleri yılın puanına göre fen ve sosyal bilimler liseleri dışındaki okullara yerleştirildi. Askeri lise mezunları ise üniversiteye geçişleri için özel bir sınava girdi.



15 VAKIF ÜNİVERSİTESİ KAPANDI: 667 sayılı KHK ile 15 vakıf üniversitesi kapatıldı. Bu üniversitelerde okuyun 65 binin üzerindeki öğrenci sınava girdikleri yılın puanlarına göre tekrar tercih yaptı. Bu öğrencilerin KYK'dan aldıkları öğrenim kredisi veya bursları kesildi.



28 BİN 163 ÖĞRETMEN GÖREVDEN ALINDI: MEB,15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında özel öğretim kurumlarında çalışan 21 bin öğretmenin öğretmenlik lisansı iptal edildi. Bakanlıkta ilk aşamada 15 bin 200, ikinci aşamada 6 bin 538 kişi görevden uzaklaştırıldı. 2 Eylül'deki kararname ile işten atılan kamu görevlilerinden 28 bin 163'ü MEB, 2 bin 346'sı ise akademisyendi. 8 Eylül'de 11 bin 285 öğretmenin bölücü terör örgütü bağlantısı nedeniyle açığa alınırken, içlerinde Tunceli'deki 419 öğretmen görevine döndü. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 28 bin 163 öğretmenin ilişiğinin kesildiğini, 20 binin üzerinde de açığa alındığını ve soruşturmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle dedi: "Hepsi toplam 50 bine yakın öğretmen. Ama 41 bin norm fazlası öğretmeni etkin kullanacağız. 30 bin de Şubat'ta atananlar göreve başlayacak. Toplam 70 bin. 20 bin daha alıyoruz, onlar da Ekim'de atanacak. Sıkıntı olmadan bu dönemi atlatalım istiyoruz."



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GERİ GELDİ: Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile 2011 yılında kaldırılan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması geri geldi. 15 bin öğretmenin KPSS ve sözlü sınav sonuçlarına göre atanırken, 5 bin dershane öğretmeni de KPSS şartsız sadece sözlü sınavla atanacak. Bu öğretmenlerin atamaları 10 Ekim'de yapılacak. Sözleşmeli atananlar 6 yıl 'çakılı' kalacak.



2 BİN 346 AKADEMİSYEN ÇIKARILDI: 1670 sayılı KHK ile 2 bin 346 akademisyen üniversitelerden atıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklanan rektörler de bulunuyor.



ÜCRETSİZ KURSLARDA DERS SAYISI ARTTI: MEB'in hem TEOG hem de üniversite sınavlarına girecekler için açtığı ücretsiz kurslarda ara sınıflardaki öğrencilerin tercih edebileceği ders sayısı ise 3'ten 5'e çıkarıldı. Ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarındaki öğrenciler ile lisenin 9, 10 ve 11'inci sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar ders alabilecek. 8'inci sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar kursa katılabilecek. Üniversite sınavlarına hazırlanan 12'inci sınıf öğrencileri ile mezunlar ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilecek.



ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARINA SINIRLAMA GELDİ: Özel öğretim kurslarında ise MEB, 18 Eylül 2015'te yayımladığı genelgede en fazla 3 bilim grubunda kurs açılmasına izin vermişti. Danıştay'ın bu maddeyi iptal etti ve MEB ders sayısını 5'e çıkardı. 5 Ağustos'ta yönetmelik değişikliğiyle bilim grubu sayısı 1'e düşürüldü. Kurslar, 8 bilim grubundan sadece birini seçebilecek. Mevcut kurslar bakanlıkça onaylanmış bilim gruplarıyla 1 Temmuz 2018'e kadar açık olabilecek. Bu tarihe kadar dönüşmeyen kurslar kapatılacak. (Habertürk)



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