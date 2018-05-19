19 Mayıs, kurtuluşa giden yolun öyküsü...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce 16 Mayıs’ta Bandırma Vapuru’na bindi. 3 gün sonra da Samsun’a ulaştı. Türk Milleti’ne bağımsızlığı ve özgürlüğü getiren mücadeleyi başlattı. İşte kurtuluşa giden yolun öyküsü...

Takvim yaprakları 15 Mayıs 1919'u gösteriyordu. Mustafa Kemal'in öncülüğünde Çanakkale Cephesi'nde büyük bir destan yazılsa da Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıktı. Anadolu'yu düşmanlar işgal etti. Millet, kurduğu küçük gruplarla düşmana karşı direnmeye başladı. Anadolu bu haldeyken, İngiliz işgali altındaki İstanbul'da milletin kaderini değiştirecek bir karar alındı. Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmekle görevlendirildi. Böylece Atatürk, Anadolu coğrafyasının tüm doğu kısmına emir verebilecek rütbeye ulaştı.

YENİDEN DİRİLİŞ

Mustafa Kemal, ertesi gün yolculuk için hazırdı. Onu Anadolu'ya ulaştıracak olan Bandırma Vapuru'na bindi. Mustafa Kemal, 18 askeri ile birlikte 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak bastı. Samsun, yeniden dirilişin ilk durağı oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'da kurtuluş mücadelesini başlattı. Ulusal direniş örgütleri birleştirildi. Ardından Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongreleri geldi…

ÖNCE MECLİS AÇILDI

Daha sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları, Ankara'nın yolunu tuttu. Mustafa Kemal kapatılan İstanbul'daki Mebusan Meclisi'nin vekillerini Ankara'ya davet etti. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı…

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Ardından Sarıkamış, Kars ve Gümrü'nün 28 Eylül 1920'de ele geçirilmesiyle başlayıp 9 Eylül 1922'de üç buçuk yıla yakın bir süredir işgal altında bulunan İzmir'in kurtuluşu ile biten savaşlar döneminde büyük bir ulus tutsaklığa kendi canı ve kanı ile son verdi. Bir halk küllerinden yeniden doğdu. Dünyadaki mazlum halklara örnek oldu. Kurtuluş mücadelesi, tüm düşmanların kovulması ve Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte bir destana dönüştü. Türk halkına bağımsızlığın yolunu açan bu anlamlı gün, 20 Haziran 1938'de milli bayram ilan edildi. Ulu Önder Atatürk, 19 Mayıs'ın önemini “O gün benim doğum günüm sözleriyle anlattı. İşte bugün Türk gençliği, Atası'nın emanetine sahip çıkarak, bayramını büyük bir coşkuyla kutlayacak.