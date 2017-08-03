19 yaşındaki genç kız tüfekle intihar etti

Olay, öğle saatlerinde meydan geldi. Köyde ailesiyle yaşayan Ceyda Uyar, evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait av tüfeğini göğsüne dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan komşuları 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Uyar'ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uyar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kaynak: DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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