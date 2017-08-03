19 yaşındaki genç kız tüfekle intihar etti

DÜZCE'nin Gümüşova İlçesi Adaköy Köyü'nde 19 yaşındaki Ceyda Uyar, av tüfeği ile göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi

19 yaşındaki genç kız tüfekle intihar etti
Olay, öğle saatlerinde meydan geldi. Köyde ailesiyle yaşayan Ceyda Uyar, evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait av tüfeğini göğsüne dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan komşuları 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Uyar'ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uyar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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