2 askerin donarak ölmesine soruşturma

Tunceli Valiliği, 2 askerin donarak şehit olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı

2 askerin donarak ölmesine soruşturma
27 Ekim 2018 Cumartesi 14:13

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bir süredir operasyonda olan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinden iki asker opersyon bölgesinde hipodermi geçirdi. Bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel yapılan tüm müdahalele rağmen şehit oldu. Şehit olan iki asker, Elazığ’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanırken Tunceli Valiliği, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tunceli #donarak şehit oldular #asker şehit
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