2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. '15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler' adı verilen adının verildiği operasyonda 2 bin 500 polis ile 211 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, helikopter ve drone de havadan destek verildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te 211 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordine ettiği 'Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Operasyonu'na Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat şubelerinden 2 bin 500 polis katıldı. Polisler, bazı adreslere tırmanarak girerken, direnişin görülebileceği adreslere ise özel harekat polisleriyle gidildi. Özel harekat timlerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, detektör köpeklerle didik arama yaptı. Ekipler adreslerde arama yaparken, polis helikopteri ve drone de havadan destek verdi.



ANKARA'DAN ÖZEL EKİP



Operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da izledi. Seydioğlu'nun beraberinde Adana'ya gelen 30 kişilik uzman narkotik ekibi de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerde inceleme yapan Emniyet Müdürü Yıldız, Adana'da uyuşturucuyu kazıyacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.