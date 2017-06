2 bin TL maaşlı çobana kız veren yok!

Türkiye'de aylık ücreti 2-3 bin lirayı bulmasına rağmen olumsuz imajı nedeniyle çobanlık tercih edilmiyor, aileler de, kızlarını çobanlarla evlendirmiyor

Türkiye'de imajı en kötü mesleklerden biri olan ve adı 'sürü yönetimi elemanı' olarak değiştirilmesine rağmen halk dilinde çoban olarak adlandırılmaya devam eden küçükbaş ve büyükbaş hayvan bakıcılığında sektör ve kırsal alanlarda eleman sıkıntısı büyüyor. Köyden kente göçün yoğun devam etmesinin yanı sıra gençlerin çobanlığı istememesindeki en büyük nedenlerden biri de; mesleğin kötü imajı.



Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, büyükbaş hayvancılık sektöründe 'Hayvan bakıcılığı' olarak adlandırdıkları ve daha çok mera yerine tesislerde uygulanan çobanlığın, teknolojiyle birlikte artık eskisi kadar zor olmadığını söyledi. Sektör olarak işletmelerinde çalıştıracak personel bulmakta zorlandıklarını belirten İlhan Ayhan, şöyle dedi:



“Hayvan bakıcılığının imajı düşük bir iş gibi görülmemesi gerekiyor. Biz yanımızda çalışan hayvan bakıcılarının sigortalarını yapıyoruz. Bunun yanında lojman, ücretsiz elektrik ve su imkanları da veriliyor ve aylık en az 2 bin TL maaş alıyor. Ama maalesef kötü imaj var. Örneğin hanımı 'Ya biz hayvan bakıcılığı mı yapacağız' gibi kötü bir iş olarak görülüyor. Bunu artık aşmamız gerekiyor."



Sektörle ilgili Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenledikleri bir iş gezisinden bahseden Ayhan, burada 4 kız kardeşin gündüz tulumlarla büyükbaş hayvan çiftliğinde çalıştığını, akşam da kent merkezinde iş yemeğinde gayet şık kıyafetle kendileriyle buluştuklarını ve iş görüşmesi yaptığını söyledi. Türkiye'de bu tür manzaraları görmek istediklerini ve kadınların da hayvancılığa, çobanlığa kötü bakmaması gerektiğini belirten Ayhan, “Çünkü artık teknoloji yakından takip ediliyor. Eskisi gibi el arabaları, kovalar vs yok. Teknolojiyle birlikte hayvan bakımı çok daha kolaylaştı" dedi.



Küçükbaş hayvancılıkta ise hayvanların merada otlatılması nedeniyle zorluk olduğunu söyleyen Ayhan, şöyle konuştu:



“Ama ülkemizde şehirlere aşırı göç var. Şehirlerde de her şeyin güllük gülistanlık olmadığını düşünüyorum. Gençlerimizin bu işi yapması gerektiğini düşünüyorum. Kendim de 2 hayvanla başladım ve şimdi 500'e yakın büyükbaş var. İşini sevdiğinde başarı da yakalanıyor. Gençleri bu işe davet ediyorum."



"ÇOBAN DİYE KIZ VERMEDİLER"

Çobanlığın kötü imajı ve kız verilmemesi olayıyla ilgili birebir yaşadığı bir örneği de anlatan Ayhan, şöyle konuştu:"Çobanlık yapan bir arkadaşımıza dünürlük yapıyorduk. Kız istemeye gittik ve tam kızı verme durumu da oluşmuştu. Ama sonradan kızın annesinden bana telefon geldi ve 'Ya İlhan bey o işe fazla şey yapma kızımın gittiği yerde hayvan bakımında çalışmasını istemiyorum' dedi. Teknolojinin çok geliştiğini, sağım makinelerinin, yem makinelerinin çıktığını ve zor olmadığını söylesem de ikna edemedim. Kızı vermediler. Çobanlara kız vermek istemiyorlar. Artık hayvancılıkta eski eziyetler kalmadı. Çok rahat 2 bin TL'ye iş bulabiliyorlar. Köylerde gençler hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan alarak yapabilirler. Bana 100 dönüm tarla mı 100 koyun mu deseler, ben 100 koyunu tercih ederim. Şehirde garsonluk veya asgari ücretli işlerde çalışmak yerine de yine çobanlığı tercih ederim."