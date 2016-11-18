2 çocuğa cinsel istismarda bulunan din kültürü öğretmenine 12 yıl ceza

Çorum'da 2007 yılında Ensar Vakfı'ndaki kurslara katılan kız öğrencilerden olay tarihinde 14 yaşında olan E.Y. ile 13 yaşında olan E.G.'ye cinsel istismar suçundan yargılanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, eski Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Zekai İşler'in yargılanması tamamlandı. 60 yaşındaki Zekai İşler'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onanınca, bugün polis tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi

Olay, Eylül 2007'de meydana geldi. İddiaya göre o dönem Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkanı olan ve bir lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Zekai İşler ile ilgili vakıftaki kurslara katılan kız öğrencilerden olay tarihinde 14 yaşında olan E.Y. ile 13 yaşında olan E.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aileleri şikayetçi oldu. Bunun üzerine Zekai İşler hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.



'HER ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİSİNE YAKLAŞTIĞI ŞEKİLDE BAKTIM'



Yargılama sırasında E.Y.'nin ruh sağlığının bozulduğu verilen raporla belirlendi. Şüphelinin dizüstü bilgisayarında yapılan incelemede pornografik olabileceği değerlendirilen görüntüler tespit edildi.



Zekai İşler, yargılama sırasındaki savunmasında hakkındaki iddiaların iftira olduğunu belirterek, "Ben yaklaşık 30 yıllık eğitimciyim. Her öğretmenin öğrencisine normal şekilde yaklaştığı şekilde öğrencilerime bakmışımdır. Bunun istismar olduğu düşünüldüğünde bütün öğretmenlerin suçlu olması gerekirdi. Benim yaptığım davranışlar normal ve olağan karşılanan davranışlardır. Şahısları yanaklarından öptüğüm sonrasında göğüslerini ve kalçalarını okşadığım iddiaları tamamiyle gerçek dışıdır. Elbise denendiği sırada bacaklarına baktığım ve bilgisayarda porno içerikli görüntüleri izlettiğim iddiaları da doğru değildir. Vakfa ödev yapmaya gelip bilgisayarımdan faydalanmaya gelen öğrencilere bilgisayarım açarım, şifremi hiç kimseye de söylediğimi hatırlamıyorum. Söylediğim zaman da mutlaka şifremi değiştiririm. Bilgisayardaki görüntülerin nasıl ve ne şekilde indirildiğini bilmiyorum. Bilgisayarımda ödev yapan öğrencilerin de yapmış olabileceğini düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



YARGITAY KARARI BOZDU



Mahkeme Nisan 2010'da verdiği kararda E.G. ile ilgili iddialar hakkında delil yetersizliğinden dolayı Zekai İşler'e ceza vermezken, E.Y'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay verilen kararı bozarak dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.



YARGITAY KARARI ONADI



Yargılama sonunda Haziran 2015'de yerel mahkeme, şüphelinin E.G'ye yönelik eylemleri nedeniyle açılan davanın ayrılmasına, müstehcanlik suçundan ise beraatine karar verdi. E.Y'ye yönelik ise basit istismar suçunu işlediğini belirleyip Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesince önce 15 yıl hapis cezası verdi. Ardından Zekai İşler'in mahkemeye karşı saygılı tutum ve davranışlarından dolayı cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.



Yerel mahkemenin Zekai İşler hakkında verdiği 12,5 yıl hapis cezası kararına avukatları itiraz etti. Ancak Yargıtay verilen kararı 11 Ekim 2016 da onadı ve Zekai İşler, bugün kent merkezindeki evinde gözaltına alındı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan İşler, tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.