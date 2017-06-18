2 çocuk babası şehit uzman çavuş 'Babalar Günü'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Hakkari Dağ Komando Tugayı’nda görevli, 27 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Erbil Arslan'ın cenazasi, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi

Çukurca'da dün şehit düşen Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda görevli İstihkam Uzman Çavuş Erbil Arslan’ın Göbel Mahallesi'ndeki cenaze törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve milletvekillerinin yanı sıra yaklaşık 4 bin Balıkesirli katıldı. Şehit Erbil Arslan'ın cenazesi, Göbel Mahallesi'ndeki evinin önünde götürülerek ‘helallik’ alınması ardından Çarşı Camii'ne getirildi. Babalar Günü'nde toprağa verilen evli ve biri 4 yaşında diğeri ise 9 aylık Ecrin ve Esin isimli iki kız çocuk babası olan Arslan'ın cenaze töreninde Annesi Emine Arslan, babası İsmail Arslan, kardeşi Ercan Arslan ve eşi Burcu Arslan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Şehidin çocukları ise cenaze törenine getirilmedi.



ŞEHİT OĞLUNA FOTOĞRAFINI ÖPEREK VEDA ETTİ



Çarşı Camii’nde, anne Emine Arslan, şehit oğlu Erbil Arslan'ın tabutunun başına gelerek önce öptü, ardından fotoğrafını eline alıp cenazeye katılanlara gösterdi. Daha sonra fotoğrafı öpen anne Arslan, askeri personel tarafından sandalyeye oturtuldu. 4 yıldır Hakkari'de görevini yapan şehit Uzman Çavuş Erbil Arslan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. 2 bin 100 nüfusu bulunan Göbel Mahallesi'ndeki cenaze törenine 4 bin Balıkesirli katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Arslan'ın cenazesi Göbel Köy Mezarlığı'na defnedildi.

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