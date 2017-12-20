2 günlük bebeği soğukta sokağa terk ettiler!

Sivas'ta daha iki günlük olduğu belirlenen bir bebek, kış soğuğunda sokağa terk edildi

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Sivas'ın Altuntabak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre mahallede yaşayan vatandaşlar, bir müstakil evin girişine bırakılmış, battaniye ve beze sarılmış bebeği fark etti.



Bebeğin farkeden vatandaşlar, bebeğin yanında kimseyi göremeyince durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri daha iki günlük olduğu belirlenen kız bebeğin soğuktan üşüdüğünü ve ıslandığını fark etti. Bebeğe hemen müdahale eden ekipler, bebeği hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



Bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Uzman Doktor Musa Silahlı, bebeğin kendilerine geldiğinde üşümüş ve ıslanmış olduğunu söyledi. Önce bebeği ısıttıklarını belirten Silahlı, daha sonra da gerekli testleri yaptıklarını söyledi. Bebeğin göbek kordununu temizlediklerini de anlatan Silahlı, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yapılan incelemelerde bebeğin 3 kilo 250 gram olduğu ve gününde doğduğu da tespit edildi.



Polis ise bebeği sokağa terk eden kişilerin peşine düştü.