2 günlük bebeği, şu soğukta cami avlusuna terk ettiler

Balıkesir Edremit'te iki günlük erkek bebek cami avlusunda donmak üzereyken bulundu

2 günlük bebeği, şu soğukta cami avlusuna terk ettiler

Soğuk kış günlerinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Balıkesir Edremit'te bir camiye sabah namazı için giden cemaat, battaniye içinde bir erkek bebekle karşılaştı. Cemaat durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri erkek bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan muayenede bebeğin 2 günlük olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Bebek, Edremit Devlet Hastanesi'nde doğum yapan başka bir anne tarafından emzirildi. Yeni doğan ünitesinde bakımı devam eden bebeği, şu soğuk havada cami avlusuna bırakıp giden ailesi ise aranıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bebek #bebek cami avlusu
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