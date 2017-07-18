2 kez zabıta yapılan tiyatrocu, KHK ile ihraç edildi!

Diyarbakır'da tiyatro oyunculuğu yapan 53 yaşındaki Şahabettin Dağ, iki kez zabıtalık yaptıktan sonra, KHK ile görevinden ihraç edildi

Diyarbakır'da, 1990 yılında kurulan Şehir Tiyatrosu'nda 26 yaşındayken oyunculuğa başlayan 53 yaşındaki Şahabettin Dağ, 1994 yılında Refah Partili Büyükşehir Belediyesi döneminde tiyatronun kapatılmasıyla 1 yıl zabıta olarak görev yaptı. Tiyatro 1 yıl sonra açılınca Dağ oyunculuğa döndü. 2016 Ekim ayına kadar birçok oyunda görev olan Dağ, geçen yıl Ekim ayında Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanıp Şehir Tiyatrosu'nun kapatılmasıyla yeniden zabıta yapıldı. Yaklaşık 7 ay bu görevi yürüten Şahabettin Dağ, geçen hafta yayınlanan son KHK ile görevinden ihraç edildi. Evli 4 çocuk babası Dağ, "27 yıllık emeğimiz bir kalemde silinmeye çalışılıyor. Şimdi hem karara itiraz edeceğim, hem de emeklilik hakkım için SGK'ya başvurumu yapacağım" dedi.



Diyarbakır'da Belediye bünyesinde 1990'da kurulan şehir tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Şahabettin Dağ, 1994'teki Refah Partili Belediye döneminde tiyatronun kapatılması ile kadrosu olan zabıtaya döndü ve yaklaşık 1 yıl cadde ve sokaklarda zabıta olarak görev yaptı. Tiyatronun yeniden açılması ile oyunculuğa devam eden Dağ, tiyatro ustası Haldun Dormen'in yönettiği oyun dahil olmak üzere bir çok oyunda rol aldı.



KAYYUM BAŞKAN TİYATROYU KAPATTI



Şahabettin Dağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı'nın 25 Ekim 2016'da gözaltına alınıp tutuklanmalarından sonra İçişleri Bakanlığınca Belediye'ye kayyum atanması ve tiyatronun kapanması ile yeniden zabıtalık görevine döndü. Kayyum tarafından tiyatrocuların sözleşmelerinin yenilenmemesi üzerine tiyatro kapanıp, 31 oyuncunun büyük bölümü özel tiyatro kurarken, Şahabettin Dağ, merkez Sur Belediyesi'nde kadrosu bulunan 3 tiyatrocu arkadaşı ile yeniden zabıta görevine döndü.



'27 YILLIK EMEĞİMİZ SİLİNMEYE ÇALIŞILIYOR'



Merkez Sur İlçesi'ndeki cadde ve sokaklarda yaklaşık 7 aydır zabıtalık görevini yürüten 4 çocuk babası Şahabettin Dağ, 14 Temmuz'dan yayınlanan KHK kapsamında ihraç edildi. 27 yıllık memur Dağ, tiyatronun iki kez kapanmasına rağmen kadrosu nedeniyle zabıtalık yaptığını ve son kararname ile ihraç edildiğini belirterek şöyle dedi:



"Yanlış bir karardı. 27 yıllık emeğimiz bir karar ile silinmeye çalışılıyor. Ben belediyeye kayyum atanmasından sonra emeklilik için 2 arkadaşım ile başvuru yapmıştım. Emeklilik dilekçemi bir gün geç vermem nedeniyle işleme sokulmadı. Şimdi hakkımda verilen ihraç kararına itiraz edeceğim, hem de SGK'ya başvuru yaparak hak ettiğim emeklilik için girişimde bulunacağım."