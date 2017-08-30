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2 milyon öğrenciyi ilgilendiren flaş değişiklik!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren Türkiye genelinde 2 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığı tüm meslek liselerinin 7 ana başlıkta performansa tabi tutulması kararı alındı

2 milyon öğrenciyi ilgilendiren flaş değişiklik!
Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen yazıda,  ülkelerin her alanda sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesinin yolunun her  şeyden önce sahip oldukları insan kaynağının niteliğinin artırılmasına bağlı  olduğu ifade edildi.

Bakanlığın temel öncelikli alanlarının Türkiye'nin nitelikli iş gücü  ihtiyacının karşılanması, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek  alanında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazanmaları, ahilik kültürünün  değerleriyle yoğrulmuş bir meslek ahlakına sahip olarak yetiştirilmelerinin  Bakanlığın temel öncelikleri arasında bulunduğu ifade edildi.

Bu gerçeklerden hareketle, son yıllarda MEB tarafından mesleki ve  teknik eğitim alanında bir dizi reform sayılabilecek değişikliklerin hayata  geçirildiğine işaret edilen yazıda, bu değişikliklerin ulusal düzeyde başarı ile  hayata geçirilmesinde mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarına önemli  görev ve sorumluluklar düştüğü vurgulandı.

Eğitim öğretim kurumlarında sunulan hizmetlerin MEB tarafından  belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, kaliteli ve verimli olarak yerine  getirilmesinde okulların kurumsal performanslarının da önemli oranda belirleyici  olduğuna işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının  mevcut hizmet potansiyellerini en üst noktaya taşıyarak kamu kaynaklarının  etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak, okulların ve  kurumların kurumsal kapasitelerinin gelişimine destek olmak, eğitim-öğretim  hizmetlerinde kalite ve verimliliği sağlamak, emsallerine göre başarılı  çalışmaları ile öne çıkan okul ve kurumları ödüllendirmek amacıyla 2017-2018  eğitim öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve  kurumlarının performansları belirli kriterler çerçevesinde izlenerek  değerlendirilecektir."

Kanıtlayıcı belgelerle puanlama yapılacak

Yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının  performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak milli eğitim  müdürlükleri ve okul müdürlüklerince yapılacak çalışmalar da aktarıldı.

Buna göre, il genelinde faaliyet gösteren mesleki eğitim merkezleri  dahil olmak üzere tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının  performanslarının değerlendirilmesi için bir değerlendirme formu hazırlandı.

İl milli eğitim müdürlüklerince performans değerlendirme çalışmaları  için yeter sayıda ve 3 kişiden oluşan değerlendirme komisyonları kurulacak.  Komisyonlar, il veya ilçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim  müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında oluşturulacak. Her komisyon,  eksiksiz bir şekilde tüm üyelerin katılımı ile çalışmalarını bizzat okula veya  kuruma giderek yapacak.

Komisyon üyeleri,  her bir performans göstergesine ilişkin puanını,  bizzat yerinde gözlem yapmak suretiyle ve okul müdürünce onaylanmış kanıtlayıcı  belgeleri görmek suretiyle, gerektiğinde ilgili yönetici, öğretmen ve  öğrencilerle de görüşerek verecek.

Puanlar, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sitesinde okul  uygulamaları bölümünde yer alan okul performans değerlendirme modülüne  (mtegm.meb.gov.tr/okulperdeg) komisyon üyelerince girilerek kaydedilecek.

 
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