2 milyon öğrenciyi ilgilendiren flaş değişiklik!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren Türkiye genelinde 2 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığı tüm meslek liselerinin 7 ana başlıkta performansa tabi tutulması kararı alındı

Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen yazıda, ülkelerin her alanda sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesinin yolunun her şeyden önce sahip oldukları insan kaynağının niteliğinin artırılmasına bağlı olduğu ifade edildi.



Bakanlığın temel öncelikli alanlarının Türkiye'nin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek alanında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazanmaları, ahilik kültürünün değerleriyle yoğrulmuş bir meslek ahlakına sahip olarak yetiştirilmelerinin Bakanlığın temel öncelikleri arasında bulunduğu ifade edildi.



Bu gerçeklerden hareketle, son yıllarda MEB tarafından mesleki ve teknik eğitim alanında bir dizi reform sayılabilecek değişikliklerin hayata geçirildiğine işaret edilen yazıda, bu değişikliklerin ulusal düzeyde başarı ile hayata geçirilmesinde mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarına önemli görev ve sorumluluklar düştüğü vurgulandı.



Eğitim öğretim kurumlarında sunulan hizmetlerin MEB tarafından belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, kaliteli ve verimli olarak yerine getirilmesinde okulların kurumsal performanslarının da önemli oranda belirleyici olduğuna işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:



"Bu doğrultuda, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının mevcut hizmet potansiyellerini en üst noktaya taşıyarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak, okulların ve kurumların kurumsal kapasitelerinin gelişimine destek olmak, eğitim-öğretim hizmetlerinde kalite ve verimliliği sağlamak, emsallerine göre başarılı çalışmaları ile öne çıkan okul ve kurumları ödüllendirmek amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının performansları belirli kriterler çerçevesinde izlenerek değerlendirilecektir."



Kanıtlayıcı belgelerle puanlama yapılacak



Yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerince yapılacak çalışmalar da aktarıldı.



Buna göre, il genelinde faaliyet gösteren mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının performanslarının değerlendirilmesi için bir değerlendirme formu hazırlandı.



İl milli eğitim müdürlüklerince performans değerlendirme çalışmaları için yeter sayıda ve 3 kişiden oluşan değerlendirme komisyonları kurulacak. Komisyonlar, il veya ilçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında oluşturulacak. Her komisyon, eksiksiz bir şekilde tüm üyelerin katılımı ile çalışmalarını bizzat okula veya kuruma giderek yapacak.



Komisyon üyeleri, her bir performans göstergesine ilişkin puanını, bizzat yerinde gözlem yapmak suretiyle ve okul müdürünce onaylanmış kanıtlayıcı belgeleri görmek suretiyle, gerektiğinde ilgili yönetici, öğretmen ve öğrencilerle de görüşerek verecek.



Puanlar, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sitesinde okul uygulamaları bölümünde yer alan okul performans değerlendirme modülüne (mtegm.meb.gov.tr/okulperdeg) komisyon üyelerince girilerek kaydedilecek.