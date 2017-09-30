2 yaşındaki çocuk, kaybolduktan 71 saat sonra uyurken bulundu

Elazığ’ın Arıcak İlçesi'ne bağlı Üçocak Beldesi'nde 27 Eylül günü kaybolan 2 yaşındaki Fırat Yıldırım, komando, jandarma, AFAD ve iz takip timinin yaptığı aramalarda, 3 gün sonra belde yakınlarındaki kayalıklarda uyurken bulundu

2 yaşındaki çocuk, kaybolduktan 71 saat sonra uyurken bulundu

Arıcak İlçesi Üçocak Beldesi Haberci Mahallesi'nde oturan Cemil Yıldırım’ın 2 yaşındaki oğlu Fırat Yıldırım, 27 Eylül günü saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Aile aramalarına rağmen Fırat'ı bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine çocuğun kimlik ve eşkal bilgileri çevre karakol ve yol arama noktalarına bildiren jandarma, bölgeye AFAD ekibi, İl Jandarma Komutanlığı iz takip timi, Arıcak Asayiş  Komando Timi sevkedildi. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri ve çevre köylerden gelenler de katıldı. 3 gün boyunca gece ve gündüz arama çalışmalarını yürüten ekipler, kayıp Fırat Yıldırım'ı belde yakınındaki ormanlık alanda, kayalıklar bölgesinde, bir kayanın dibinde bugün saat 14.00 sıralarında uyur halde buldu. İlk müdahalesi jandarma timleri tarafından yapılan çocuk bölgede hazır bekletilen 112 ekiplerine teslim edildi. Küçük Fırat’a sağlık ekiplerinin yapmış olduğu muayene sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayıp çocuk #elazığ
Önceki Haber
Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Sonraki Haber
Erdoğan: Kuzey Irak'ta kanayan bir yara açılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.