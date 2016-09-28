“FETÖ’yle bağlantılı öğretmen ve pilotların tecrübesizliğinden” kaynaklandığı belirtilerek son dönemde yaşanan uçak kazalarına da yer verilen raporda, Hava Kuvvetleri’nde eğitim veren öğretmenlerin yetersizliği ve pilotların tecrübesizliği sonucunda 2 yılda 9 uçak kazasının meydana geldiği kaydedildi. 3 adet F-4 ile 6 adet F-16 uçağının karıştığı kazalar sonucunda 7 pilotun şehit düştüğü vurgulandı.



‘KAZA KIRIM İNCELEMESİ DDK TARAFINDAN YAPILMALI’



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, yetenekli pilotların ordudan uzaklaştırılması ve yerlerine FETÖ mensuplarının getirilmesinin kazaları artırdığı belirtilen raporda, “Gerekli sert önlemler alınmadığı takdirde kazalar devam edecektir. Tüm kaza kırım inceleme analizlerinin Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından yapılması gerekmektedir” denildi. Kazaların ayrıntılarına da yer verilen raporda, “13 Mayıs 2013 tarihinde Suriye krizi kapsamında sınırda bekleme görevi icra eden F-16 savaş uçağının, pilotunun idrarını yaparken bel kemeri tokasını uçuş kumandası ile sandalye arasına sıkıştırdığı için düştüğü de yer aldı. Uçağın düşüş nedeni olaraksa ‘pilotaj ve eğitim eksikliği’ tespitine yer verildi.



UÇAKLARDA İDRAR PAKETLERİ VAR



Savaş uçaklarında pilotların saatler süren görev sırasında tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri için idrar torbasına benzer paketler bulunuyor. Pilotların tulumları da bu paketleri rahatlıkla kullanabilecek şekilde tasarlanıyor.



‘ELEKTRİK DİREĞİNE BİLE ÇARPTILAR'



Başsavcılığın raporunda yer verilen 9 kaza ve kazalara ilişkin tespitler şöyle:



22 Ocak 2013: Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait F-16 gece uçuş için kalkış yaparken pistten çıktı. Uçak ağır hasar gördü. Pilot ve makinist hatası.



13 Mayıs 2013: Suriye krizi kapsamında sınırda bekleme görevi icra eden F-16 savaş uçağının pilotu idrarını yaparken, bel kemeri tokasını uçuş kumandası ile sandalye arasına sıkıştırdığı için uçak düştü. Sebep pilotaj ve eğitim eksikliği. Kazada şehit olan pilot, eğitimde yetersiz görülüp elenmek istenmesine rağmen paralel yapı mensubu olduğu için F-16 pilotu yapıldı.



30 Eylül 2013: Sivas Kangal’da RF-4E uçağı düştü. İki pilot yaralı kurtuldu. Raporda pilot hatası (uçağın pilot tarafından yanlış kumanda ile anormal duruma sokulması) tespit edilmesine rağmen, paralel ekipten olan üs komutanı etkilendiğinden heyet görevden uzaklaştırılarak tekrar rapor yazıldı.



23 Haziran 2014: Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait bir F-16 uçağı inişte pilotun uzun oturmasından (uçağın pist başı yerine daha ileriye teker koyması) dolayı pistten çıkıp kaza kırım geçirdi. İdari ve pilot hatası.



Ağustos 2014: 4. Ana Jet Üs komutanlığı’na ait bir F-16 uçağı Afyon yakınında limitlerin altına inip yüksek gerilim hattına çarptı ve Afyon Meydanı’na acil iniş yaparak düşmekten kurtuldu. Sebep, pilot hatası.



2 Eylül 2014: Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait F-16 uçağı son yaklaşmada limitlerin altına inerek elektrik direğine çarptı. Pilot atladı, uçak kullanılamaz hale geldi. Sebep, pilotaj hatası.



1 Aralık 2014: 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait bir adet F-16 uçağı kolda iniş alçalmasındayken, bulut içinde tecrübesizlik ve lider hatası nedeniyle his yanılması sonucu uçağın kontrolü kaybedilmiş, pilot atlayarak kurtulmuştur. Uçak kullanılamaz hale geldi.



24 Şubat 2015: Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait 2 adet RF-4E uçağı gece inişe geçerken dağa çarptı. 4 pilot şehit oldu. Sebep, pilot hatası. Hata yer radar operatörüne bağlanmak istendi.



5 Mart 2015: Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait bir adet F-4E 2020 uçağı Konya’da düştü. İki pilot şehit oldu. İki farklı filodan, iki aynı devreden pilotun aynı uçakta uçurulması idari hata olup, pilotların uçağı düşürmesi yoğun uçuş baskısı, tecrübesizlik ve aşırı yorgunluk sebebiyledir.



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