200 bin öğrenci liselere yerleşemedi!

200 bin civarında öğrenci liselere yerleştirmede açıkta kaldı. Milli Eğitim Bakanı’na çağrı yapan veliler, Anadolu Lisesi kontenjanlarının artırılmasını ve tercih kısıtlamasının kaldırılmasını istiyor

Liselere yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Tercihlerde meslek ve imam hatip lisesi dayatması yapılmasına rağmen, meslek liselerinin doluluk oranı yüzde 52, imam hatip liselerinin ise yüzde 51'de kaldı.

Anadolu liselerinin doluluk oranı ise yüzde 91. Hiçbir yere yerleşemeyen, mağdur öğrenci sayısının ise 200 bin civarında olduğu belirtiliyor.

ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI İÇİN ÇAĞRI

Eğitimciler; Milli Eğitim Bakanı'na çağrı yaparak, Anadolu Lisesi kontenjanlarının artırılmasını ve tercih kısıtlamasının kaldırılmasını istedi.