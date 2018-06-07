200 kişi birbirine girdi, görenler film çekimi sandı!

Adana'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergah tartışması, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 kişi birbirine girerken, tarafları, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı

Olay, saat 11.30 sıralarında Mavibulvar ve Türkmenbaşı Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı. Her iki tarafında kendi üyelerini çağırmasıyla yaklaşık 200 kişi aynı bölgede toplandı. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran tarafları bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ayırdı. 1 kişinin başından, çok sayıda kişi de hafif yaralandı. Kavgada bazı otobüs ve minibüslerde zarar gördü. Her iki tarafta birbirini suçlayan açıklamalar yaparken, polisin bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

FİLM ÇEKİLİYOR SANDILAR

Adana’da minibüs ve otobüs kooperatiflerinin yol güzergahı nedeniyle yaklaşık 200 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgayı görenler film çekildiğini zannettiklerini söyledi.

Bölgede oturanlar, olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için balkonlarına akın etti. Kavga sırasında dükkanı zarar gören bir işletmeci pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerinde ellerinde sopalarla karşı grubu kovalanlayan çok sayıda şoförü görenler film çekildiğini sandıklarını söyledi. Bölgede çevik kuvvet polislerinin güvenlik tedbiri devam ediyor.