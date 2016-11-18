2000 yılı sonrası emekli olanlara Yargıtay'dan kötü haber!

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2000 yılı öncesi emekliler için yapılan intibakın, 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması için açılan davada yerel mahkemenin ret kararını onadı

Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, söz konusu eşitsizliğin ortadan kalkması için dernek üyesi İbrahim Avcı adına açılan davada Yargıtayın karar verdiğini belirtti. Ankara 3. İş Mahkemesinde görülen ve ret kararı verilen davada, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin inceleme yaptığını ifade eden Yazıcıoğlu, inceleme sonucu mahkemece verilen ret kararının onandığını aktardı.



Dernek üyesi İbrahim Avcı adına açılan dava konusu "2000 yılı sonrası emeklilere verilmesi gereken hak"kın mahkemece reddedilmesi üzerine Yargıtay'a başvurduklarını anımsatan Yazıcıoğlu, "Yargıtaydan umduğumuz sonucu ne yazık ki alamadık. Dosyadaki bilirkişi raporu ve ombudsman kararı lehimize olmasına rağmen, Yargıtay mahkemenin verdiği ret kararını onadı" dedi.



AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU YAPILACAK



Üyelerinin konuyu bireysel başvuru hakkını kullanarak Anayasa Mahkemesine taşıyacağını da açıklayan Yazıcıoğlu, TÜED'in 2000 yılı öncesi emeklilerin intibakında olduğu gibi 2000 yılı sonrası emeklilerin intibak hakkı için başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğini söyledi.

Hükümetten de beklentileri olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:



"Hükümetimizden beklentimiz, 2000 yılı öncesi emeklilerimizde olduğu gibi bir yasayla 2000 sonrası emeklilerimize de intibak hakkı tanınması için Parlamentoda bir çözüm üretmesidir. Emeklilerimiz yıllardır bu düzenlemeyi beklemekte ve umutlarını sürdürmektedirler. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu mağduriyetin giderilmesi Parlamentomuzun öncelikli görevleri arasında olmalıdır."



İNTİBAK NEDİR?



Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.