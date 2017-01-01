2016 yılında kaç terörist etkisiz hale getirildi?

2016 yılında kuşkusuz Türkiye en çok terör olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Peki bu yılda kaç terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye için 2016 yılı maalesef terör yılı oldu. Bu yıl bir çok vatandaşımız ve güvenlik güçleri şehit oldu. Ülkenin dört bir yanında da terörle mücadele konusunda operasyonlar yapıldı. Peki 2016 yılında terör adına neler yapıldı?



2016 yılında toplamda 37 bin 310 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda toplamda 20 bin 636 terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik güçleri yaptıkları operasyonlarda 317 ağır silah ele geçirirken, 2 bin 135 de uzun namlulu silah ele geçirdi. Güvenlik güçleri aynı zamanda 830 tabanca, bin 587 av tüfeği, 2 bin 150 el bombası ile 289 bin 836 kilogram da patlayıcı ele geçirdi.



Yakalanan veya etkisiz hale getirilen teröristlerden 16 bin 753'ü bölücü, 947'si sol, 2 bin 936'sı ise dini istismar eden terör örgütlerinin üyeleri olarak kayıtlara geçti.



ENGELLENEN SALDIRILAR



2016 yılında Türkiye büyükşehirlerinde de çok sayıda bombalı saldırı ile sarsıldı. Ancak engellenen saldırılar da vardı. Alınan bilgiye göre 20'si bombalı araçla 472'si ise el yapımı patlayıcı ile düzenlenmek istenen 492 saldırı engellindi.





