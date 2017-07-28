Çankırı’nın Elmalık Beldesinde 2017 Elvan Seyyid Hz.’leri anma töreni düzenlenecek

Çankırı’nın Elmalık Beldesinde düzenlenen 2017 Elvan Seyyid Hz.’leri (Bknz: Kimdir?) Anma Programı kapsamında ülkemizin değerli iş adamlarından Sayın Namık TANIK, Çankırı Milletvekilimiz Sayın Hüseyin FİLİZ, Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcımız Sayın İsmail KARGULU ve değerli il,ilçe belediye başkanlarımızın yanı sıra bir çok değerli iş adamlarının katılımıyla Elvan Seyyid Sosyal Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (EL-ES-DER)’nin düzenlediği 2017 Elvan Seyyid Hz.’leri Anma Programında 2018 yılında düzenlenecek olan etkinlik ve programının sponsorluğunu WAW Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut SAKA üstlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız yaptığı açıklamada “Yüce Allah’a hamdolsunki böyle hayırlı işlere vesile olmayı bizlere nasip ediyor. İnşallah ömrümüz yettiği sürece bu hayırlı yol istikametinde yürüyeceğiz” diyerek üzerinden 1 yıl geçen hain darbe kalkışması hakkında şunları belirtti.



“Hain kalkışmanın üzerinden tam 1 yıl geçti. Aziz şehitlerimizin içimizde açtığı hüzün ise hala tazeliğini koruyor. Ülkemizin yaşadığı bu vahim durum aziz halkımızın dirayeti ile bertaraf edildi ve hainlere güçlü bir mesaj verildi. Üzerinden 1 yıl geçtikten sonra bu mesajı 15 Temmuz Şehitleri anma gününde halkımız gür bir sesle tekrarlamıştır. Biz WAW Holding olarak devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu ve bu aziz milletin hizmetkarı olduğumuzu söylemek istiyorum. Daima ülkemizi geliştirecek ve ileriye götürecek projeler üretmeye gayret ediyoruz ve etmeyede devam edeceğiz. Buradan şerefli şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve tüm halkımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum.” Dedi.