2018 yılı bayilik veren firmalar

Bayilik veren firmalar arasına 2018 yılında da farklı sektörlerden çeşitli markalar da katılmış durumda. Dünya çapında bilinen farklı sektörlerdeki pek çok marka her yıl bayilik vereceğini açıklamaktadır

Bayilik veren firmalar arasına 2018 yılında da farklı sektörlerden çeşitli markalar da katılmış durumda. Dünya çapında bilinen farklı sektörlerdeki pek çok marka her yıl bayilik vereceğini açıklamaktadır. Girişimcilerin merakla beklediği bayilik veren firmalar arasında özellikle hizmet sektöründe pek çok firma bulunmaktadır. Bayilik verme sistemi bir işletme ya da hizmet için verilebileceği gibi bir ürün için de verilebilir. Bu şekilde ürünün de marka bilinirliği artmış, bayilik alan kişiler de bu markanın tanınmışlığından yararlanır. Bu yüzden pek çok farklı marka her yıl bayilik vereceğinin duyurusunu yapmaktadır.

Bayilik veren firmalar arasında özellikle hizmet sektörü bulunmaktadır. Bu sektörler içinde otomobilden gıdaya, perakende satış yapan mağazalardan fast-food yiyecek markalarına, araç kiralama ve eğitim ve temizlik markalarına kadar pek çok firma bulunmaktadır. Markaların yanı sıra ürünlerin de bayilikleri verilebilir. Bayilik vermeyi düşünen firmalar bu şekilde markalarının tanıtımlarını farklı farklı bölgelerde yapmış olurlar. Bu şekilde hem bayilik veren firmalar büyümüş olur hem de bayili alan girişimciler sektöre güvenli ve hızlı bir adım atmış olurlar. Bu yöntemi yurt içi ve yurt dışından pek çok marka kullanmaktadır. Bu şekilde büyük firmalar markalarını daha bölgesel alanlara ulaştırabilir. Bayilik verme sistemi ile dünya çapında üne sahip markalar da girişimcilere bayilik hakkı vererek o iş hacimlerini büyütebilir ve markalarının verimliliğini en üst düzeye çıkarabilirler.

Bayilik veren firmalar ve alacak girişimciler arasında bayilik tutarları ve bayilik şartları ile ilgili detaylı bir çalışma yapılmalıdır. Bayilik verecek firmalar markaları için genellikle önceden şartlarını belirleyerek, bayilik almak isteyenler için bu şartları açıklarlar. Bayilik almayı düşünen girişimciler, bu şartları göz önünde bulundurarak bu markalara başvuruda bulunabilir. Her yıl markaların bayilik şartlarında değişiklikler olabilir. Bayilik veren firmalar markalarını başka girişimcilere emanet edeceği için bu konuda oldukça titiz ve dikkatli davranmaktadırlar. Girişimciler genellikle bayilik formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.

Devlet de küçük ve orta ölçekli girişimcilere destek vermektedir. KOSGEB ile girişimcilere kredi desteği de verilerek bayilik alma konusunda yardımcı olunmaktadır.



