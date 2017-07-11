21 yıl hapsi isteniyordu. Leyla Zana hakkında karar belli oldu!

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Örgüt üyesi olmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmamak ve suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti

21 yıl hapsi isteniyordu. Leyla Zana hakkında karar belli oldu!

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Şubat günü gözaltına alınan, aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve daha sonra hakkında 'Örgüt üyesi olmak, kanuna aykırı toplantı ve ürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmamak ve suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 21 yıla kadar  hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5'nci Ağır ceza mahkemesinde görülen davanın 2'nci celsesine Leyla Zana katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Davada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanık hakkındaki suçlamalarla ilgili somut delil bulunmaması nedeniyle beraatına karar verilmesini istedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme sanık Leyla Zana'nın eylemlerinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hdp #leyla zana
Önceki Haber
FETÖ'nün ölüm listesinde ama...
Sonraki Haber
21 yıl hapsi isteniyordu. Leyla Zana hakkında karar belli oldu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.