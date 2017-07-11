21 yıl hapsi isteniyordu. Leyla Zana hakkında karar belli oldu!

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Örgüt üyesi olmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmamak ve suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Şubat günü gözaltına alınan, aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve daha sonra hakkında 'Örgüt üyesi olmak, kanuna aykırı toplantı ve ürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmamak ve suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5'nci Ağır ceza mahkemesinde görülen davanın 2'nci celsesine Leyla Zana katılmazken, avukatı hazır bulundu.



Davada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanık hakkındaki suçlamalarla ilgili somut delil bulunmaması nedeniyle beraatına karar verilmesini istedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme sanık Leyla Zana'nın eylemlerinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi.

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