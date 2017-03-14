22 sene boyunca 'anne' dediği kişi erkek çıktı!

Dün televizyon ekranlarında çok ilginç anlar yaşandı. ATV 'de yayınlanan Müge Anlı yine ilginç bir olayı ortaya çıkardı.

Akıl almaz olay şöyle meydana geldi. Alınan bilgiye göre 60 yaşındaki Şükran Aktaş, 8 Mart'ta fenalaştı. Hastalanan kadın Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Aktaş'ın ölümü şüpheli bulununca Adli Tıp Kurumu otopsi yaptı. Ancak yapılan incelemede Aktaş'ın kadın değil erkek olduğu ortaya çıktı. Aileye durumun bildirilmesi üzerine Aktaş'ın 22 yaşındaki kızı sinir krizi geçirdi. Eşi ise duruma inanamadı ve eşinin kendisinden bir bebek dünyaya getirdiğini söyledi.Gerçek karşısında büyük şok yaşayan koca, eşinin hemşire olduğunu ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yaptığını anlattı. Eşinin kendisinden hamile kaldığını ve bir de kızları olduğunu anlatan adam, olanlara inanamadığını söyledi. Haber karşısında genç kız ise gerçek ailesinin kim olduğunu sorguladı ve gözyaşlarına boğuldu.Polis ise yaptığı araştırmada ölen kişinin adının Nail Ç., olduğunu ve şahısın Şükran Aktaş'a ait olan nüfus cüzdanını kullandığını tespit etti. Gerçek Şükran Aktaş'a da ulaşan polislere Aktaş, nüfus cüzdanını yıllar önce kaybettiğini söyledi. Kendisine ölü göründüğünü söylediklerini de belirten Aktaş, büyük şok yaşadığını anlattı.Programda Nail Ç.'nin ailesine de ulaşıldı. Ağabey, kardeşinin askere gideceğim diyerekten evraklarını alıp gittiğini ve bir daha da geri dönmediğini söyledi.Nail Ç.'nin cinsiyetini nasıl gizlediği, nasıl hemşire olduğu ise kafalarda soru işareti bıraktı. Nail Ç.'nin daha önceleri kızı için 'fakir bir aileden evlatlık aldım' dediği de ortaya çıktı. Şimdi genç kızın gerçek ailesi araştırılıyor.Yayına bağlanan Nail Ç.'yi tanıyanlar ise kendisinin kadın gibi olduğunu ve duydukları karşısında büyük şok yaşadıklarını anlattılar.