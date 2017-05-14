GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 74 yaşındaki Döndü Doğan, 22 yıldır şehit oğlunun sembolik mezarını ziyaret ediyor. Anneler gününde de oğlunun mezarına giden yaşlı anne, dua edip gözyaşı döktü

1985 yılında Ege Denizi'nde gerçekleştirilen 'Deniz Kurdu-85' tatbikatında tank çıkarma gemisinin batması sonucu 39 arkadaşıyla birlikte şehit olan ve naaşı bulunamayan Sıtkı Doğan için İslahiye şehitliğine sembolik mezar yapıldı. Olaydan 10 yıl sonra yapılan sembolik mezara İdilli Mahallesi'nde oturan şehit annesi Döndü Doğan, fırsat buldukça geliyor. Acılı anne her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'nde yine kızı Ayşe ile oğlunun sembolik mezarına geldi ve dua etti.



Oğlunun 32 yıl önce şehit olduğunu ve cenazesi bulunamayınca 22 yıl önce ilçe şehitliğine sembolik mezarının yapıldığını anlatan Döndü Doğan, "Oğlumun 32 sene oldu şehit olalı. 22 yıl önce de buraya şehit mezarı yapıldı. Her yıl Anneler Günü'nde buraya gelip, oğluma dua ediyorum. Bugün de yine kızım ile birlikte bana gelemediği için şehit oğlumun mezarına geldim" dedi.





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