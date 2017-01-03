23-24 Kasım'da yapılan TEOG sonuçları açıklandı

23 ve 24 Kasım'da yapılan TEOG sınavının sonuçları belli oldu

23-24 Kasım'da yapılan TEOG sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları açıklandı.

Bakanlıkça 23 ve 24 Kasım'da gerçekleştirilen TEOG birinci dönem ortak sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli eğitim #teog #teog sonuçları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.