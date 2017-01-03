23-24 Kasım'da yapılan TEOG sonuçları açıklandı

23 ve 24 Kasım'da yapılan TEOG sınavının sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları açıklandı.



Bakanlıkça 23 ve 24 Kasım'da gerçekleştirilen TEOG birinci dönem ortak sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden duyuruldu.

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