240 metre yükseklikte teras!

Gümüşhane'de tarihi Torul Kalesi'nin bulunduğu alana yapılan ve yerden 240 metre yüksekte bulunan cam seyir terası ziyaretçilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor

Gümüşhane'de tarihi Torul Kalesi'nin bulunduğu alana yapılan ve Türkiye'nin en yükseklerinden birisi olarak gösterilen cam seyir terasına 1,5 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun zipline hattı yapılacak.

Zigana ve Sarıç dağlarının eşsiz manzarasına karşı 90 metrekarelik alanda 50 kişinin aynı anda seyir yapabildiği terası hizmete girdiği günden bu yana 100 gün içerisinde 26 bin kişi ziyaret etti.

Çevre illerden gelen ziyaretçilerle birlikte hafta sonları 2 bini aşkın kişinin geldiği cam seyir terasında özellikle yükseklik korkusu olan ziyaretçiler adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Ziyaretçilerin özçekim yapmayı da ihmal etmediği terası bu yıl 300 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

İlçe turizmini atağa kaldıran cam seyir terasının ardından alanda, 900 metre gidiş, 600 metre geliş ile Türkiye'nin en uzun hatta sahip zipline projesi de hayata geçirilecek.

Ziyaretçiler heyecan yaşıyor

Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu yaptığı açıklamada, cam seyir terasının beklenenin üzerinde bir ilgi gördüğünü söyledi.

Açılışından bu yana geçen 100 gün içerisinde 26 bin kişinin terası ziyaret ettiği bilgisini veren Köroğlu, "Hafta sonları cumartesi 600, pazar günleri ise bin 500 kişiyi burada ağırlıyoruz. Hafta içi ise ortalama 300 kişiye burada hizmet veriyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin yoğunlukla Gümüşhane il merkezi ile birlikte, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize, Bayburt gibi bölge illerinden geldiğine dikkati çeken Köroğlu, "Nevşehirli vatandaşlarımızı da burada gördük. Ciddi manada bir farkındalık oluştu. Buraya gelen herkes adrenalin, heyecan ve macera duyguları yaşıyor. Onların heyecanına ortak olmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Köroğlu, cam seyir terasıyla birlikte ilçede ekonomik hayatın da canlandığını belirterek, Torul'un sürekli göç veren bir ilçe olduğunu, turizm çalışmalarıyla göçü tersine çevirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu dolayısıyla ilçede fırınlarda ekmek kalmadığına işaret eden Köroğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda gelen her turistin burada para bırakması için uğraşıyoruz. İlçemiz cam seyir terasıyla ciddi bir tanınırlığa ulaştı.Tasarlamış olduğumuz diğer adrenalin projeleriyle birlikte Doğu Karadeniz'de adrenalin turizminin lokomotifi olmak istiyoruz. Bu yıl ki hedefimiz 300 bin turist. Doğu Karadeniz'deki turizm firmaları terasımızı da programlarına aldılar. Yeni yeni Arap turistleri de cam seyir terasımızda görebiliyoruz."

Türkiye'nin en uzun zipline hattı yapılacak

Cam seyir terasının şu anda kentin en yeni ve en fazla turist çeken noktası olduğunun altını çizen Köroğlu, şunları kaydetti:

"Bunu burada bırakmayacağız. Buraya macera tutkunları için bir zipline hattı yapacağız. Bazı firmalarla görüşüp projemizle ilgili fizibilite yapıyoruz. Şu ana kadar bildiğimiz en uzun hat 400 metre ile Antalya'da. 1 milyon 200 bin liraya mal olacağını tahmin ettiğimiz zipline hattımızın toplam uzunluğu 1,5 kilometre olacak. Türkiye'nin en uzun zipline hattını burada hayata geçireceğiz. Heyecan turizminde ilçemizi zirveye taşıyacağız."

Nida Köroğlu, adrenalin tutkunları ve doğa severleri heyecan ve doğal güzellikleri bir arada yaşamak isteyenleri cam seyir terasına davet etti.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Samsun'dan Torul kalesi cam seyir terasına gelen Dilara Yılmaz da ilk defa geldiği cam seyir terasını çok beğendiğini söyledi.

Yüksekliği nedeniyle terası ürpertici bulduğunu ifade eden Yılmaz, alanda görülmeye değer bir manzarayla karşılaştığını belirtti.

İstanbul'da yaşayan ve annesiyle birlikte teras gelen Emine Yıldırım ise terası ikici defa ziyaret ettiğini, ilk ziyaretinde yükseklik nedeniyle korktuğunu dile getirdi.

Terasın çok yüksek olduğunu ancak güzelliği nedeniyle ikinci defa annesiyle gelmek istediğini anlatan Yıldırım, yükseklik korkusu olan 60 yaşındaki annesi Münire Korkmaz'ın elini tutarak terası gezdirmeye çalıştı.