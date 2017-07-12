249 kişinin katili Gülen konuştu: Erdoğan beni bitirebilirse...

15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim Fethullah Gülen, Alman radyo kanalında açıklamalarda bulundu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün lideri olduğu belirtilen Fethullah Gülen, bir Alman radyo kanalına konuştu. Gülen yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini bitirebilirse hareket içindeki herkesin çözülebileceğini düşündüğünü söyledi. Yaptıkları hareketin Tanrı'ya bağlı bir sevgi ve özveri hareketi olduğunu iddia eden Gülen, 'Bizden sonra da insanlar harika işlerini yapmaya devam edecek' açıklamasında bulundu.



249 kişinin şehit olmasına ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan darbe girişimi sonrası Gülen'in bu söylediği sözler ve sevgiden bahsetmesi şaşkınlık yarattı.



Öte yandan Gülen, binlerce insanın kendisini ziyarete geldiğini ve kendisini ziyaret edenler arasında 50 milletvekilinin bulunduğunu da anlattı. İlk defa isim veren Gülen, Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'nun da kendisini ziyaret eden isimler arasında olduğunu söyledi.