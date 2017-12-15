25 yaşındaki genç, ormanda intihar etti!

Antalya'da bir kişinin ağaca iple bağlı halde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay Antalya'nın Kemer İlçesi'nde meydana geldi. Ormanda ceset olduğu ihbarını alan polisler Çalış Tepesi'ndeki ormanlık alana gitti. Burada ağaca iple asılı bir şekilde cesedi bulan polisler, cesedin de 25 yaşındaki Oğuzhan T.'ye ait olduğunu belirledi.



Polisleri arayan ve gittiklerinde cesedin yanında beklerken bulunan M.O.K. de arkadaşıyla birlikte alkol almak için motosikletle bölgeye gittiklerini söyledi. Daha sonra kendisinin tuvalet ihtiyacını karşılamak için bir süre arkadaşının yanından ayrıldığını belirten M.O.K., geri döndüğünde ise arkadaşını can çekişirken bulduğunu söyledi.



Arkadaşını kurtarmak için çaba sarfettiğini ancak başarılı olamadığını anlatan M.O.K., ifadesinin alınması için karakola götürüldü.



Oğuzhan T.'nin cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, iki arkadaşın yaklaşık bir saat önce Kemer-1 girişinde polis denetiminde geçtiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.