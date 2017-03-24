25 yıl evli kalan kadına emeklilik hakkı!

Sigortalı olmayan ev kadın ları için emekli lik teklifi Meclis'e sunuldu. CHP 'li vekilin sunduğu teklife göre, 25 yıllık evliliği dolduran kadınlar emekli olabilecek. Tabii ki teklif Meclis'ten geçerse.

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Meclis'e Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini sundu.Teklife göre hiç sigortası yapılmamış kadınlara en az 25 yıl evli kalmaları durumunda emeklilik hakkı veriliyor.Kanun teklifi, düşük geliri olan ve sigorta primi ödeyemeyen, hiç sigortası yapılmamış veya belli bir süre sigortalı kalmış ancak bunun devamı gelmemiş ev kadınlarını kapsıyor.Evlilikte en az 25 yılı doldurmuş kadınlara kanunda belirlenen yaş sınırı ve prim gün sayısı esas alınmak kaydı ile emekli maaşı alma hakkı veriliyor.Ancak teklif Meclis'te kabul edilirse ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek.