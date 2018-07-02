25 yıl sonra aynı acı

Sivas Katliamı'nın 25. yıl dönümü nedeniyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca eski Madımak Oteli önünde anma programı yapıldı. Törende ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25’inci yıl dönümü için kentteki ilk anma programı, valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, eski Madımak Oteli bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ne geldi. Heyet, bina içinde, olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Vali Gül, 25 yıl önce meydana gelen üzücü olayı anmak için milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Olayda hayatını kaybeden bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağ olsun. Bu acı onların acısı olduğu kadar Sivas’ın genelinin, milletimizin, devletimizin acısıdır. Bu olay tertiplerken herkes biliyor ki üzerinden 25 yıl geçti daha iyi anlaşılıyor. O dönem içerisinde hem Sivas olaylarında hem Başbağlar’da ülkemizi bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen karanlık ellerin bir planıydı. Çok şükür milletimizin feraseti sayesinde bu plan tutmadı, tutmayacak. Farklıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti için bir birinden kıymetlidir. Bu vesile ile hem dışarıdan gelen hemşehrilerimize hem buraya anmaya gelen hemşehrilerimize teşekkür ediyor, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum."



'MÜZE' TALEPLERİNİ YİNELEDİLER

İkinci anma programı, Seyrantepe Mahallesi'nde yapıldı. Alevi-Bektaşi dernekleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar, Hacı Bektaş Veli Derneği önünde toplandıktan sonra saat 10.30 sıralarında yürüyüşe başladı. Anma programına katılanlar, Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak, kent meydanı üzerinden eski Madımak Oteli bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi'nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne kadar geldi. Yürüyüş sırasında olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ön safta yer aldı. 'Sivas'ın hesabı sorulacak' sloganları atarak, ellerinde döviz ve fotoğraflar ile yürüyen yaklaşık 3 bin kişi, eski otel binası önünde toplandı. Polis bariyeri ile kapatılan binanın önüne sadece siyasi parti temsilcileri ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları alındı.

Otel binasının önüne ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğrafları ile gelen aileler, gözyaşı döktü. Birbirine sarılan aile fertleri, önceki yıllardaki geleneği sürdürerek, müze yapılmadığı gerekçesiyle içeri girmeyip, ellerindeki fotoğrafları ve karanfilleri binanın önüne bıraktı. Bina önünde saygı duruşunda bulunulurken, yaşamını yetiren 35 kişinin ismi bu sırada tek tek okundu ardından semah dönüldü. Programa katılan sivil toplum kuruluşları adına açıklamalar okundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları adına yapılan açıklamalarda, Madımak Oteli'nin müze yapılması konusundaki istek tekrarlandı. 26'ncı yıl dönümünde binanın müze olarak görülmek istendiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile beraberindeki milletvekilleri ve HDP'li vekiller de binanın önüne gelerek, karanfil bıraktı.

'BU İSİMLER KALDIRILSIN'

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Gani Kaplan da olayın üzerinden 25 yıl geçtiğini belirterek, bina içinde oluşturulan ve yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı alanda göstericilerden ölen Ahmet Alan ile Hakan Türkgil'in isminin kaldırılmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:"Dikkat ederseniz hiçbir şehit ailemiz yangından sonra içeriye girmedi. Burası yıllarca lokanta olarak kullanıldı. Sonra Özel İdare burasını bilim, kültür müzesi haline getirdi ancak buna rağmen ailelerimiz içeriye adımını atmadı. Bunun nedeni içeride 2 katilin ismi vardır. Katilin isimleri burada olduğu sürece hiçbir aile burayı ziyaret etmez. Bu hükümetten acil olarak talebimiz şudur. Bir an önce 2 tane katilin ismi buradan kaldırılsın. Nasıl ki Ankara Gar'ı katliamındaki katillerin ismi yazılmıyorsa nasıl ki 15 Temmuz'daki şehitlerin isimlerinin yanına katillerin ismi yoksa buradakilerin de lütfen, bir an önce isimleri kaldırsınlar. Burayı derhal Alevi kurumlarına teslim etsinler. Biz de en kısa zamanda 'Sivas Şehitleri Utanç Müzesi'ni buraya yapalım."

Konuşmaların ardından gruplar, geldikleri güzergahı kullanarak, alandan ayrıldı.