26 bin 931 Suriyeli ülkesine kesin dönüş yaptı!

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 26 bin 931 Suriyeli, yaşadıkları toprakların Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenmesinin ardından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine kesin dönüş yaptı

26 bin 931 Suriyeli ülkesine kesin dönüş yaptı!

Suriye'deki iç savaşın ardından evlerini terk ederek Türkiye’ye yerleşen kimi Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile yaşadıkları bölgenin huzura kavuşmasıyla ülkelerine dönüyor. Harekatın ardından terör örgütü ve teröristlerden temizlenen ayrıca yeniden yapılanma sürecine girilen bölgelerde yaşayan 26 bin 931 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak yeniden ülkelerine döndü. Ülkelerine dönmeye devam eden Suriyeliler, doğdukları topraklara kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriyeli #türkiye
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