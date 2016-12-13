28 ilde 568 kişiye PKK gözaltısı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 12-13 Aralık tarihlerinde 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 568 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, terör operasyonlarının gerçekleştirildiği iller ve gözaltı sayıları şöyle:



"* Adana'da PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçlarından aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 29 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Ankara'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen, aralarında HDP yöneticisinin de bulunduğu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Antalya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 şahıs, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 7 şahıs olmak üzere 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Ardahan'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak, finansal destek sağlamak suçlarından dolayı HDP il ve ilçe yöneticilerinden toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Batman'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Bingöl Karlıova'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Bitlis'te PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 23 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Elazığ Karakoçan'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Erzincan'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Eskişehir'de PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından aralarında HDP yöneticisinin de bulunduğu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 43 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü adına, sözde Siyaset Akademisi, sözde Kent Meclisi ve buna bağlı alt yapılanmalar içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Iğdır'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanması ile HDP İl yönetiminde faaliyet gösteren 23 şahıs ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şahıs olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Kars Kağızman'da PKK/KCK terör örgütü adına yardım ve yataklık yaptıkları, eylem ve faaliyette bulundukları değerlendirilen aralarında DBP İlçe yöneticilerinin de bulunduğu toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Kayseri'de PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Manisa'da PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve faaliyetleri organize ettikleri tespit edilen aralarında HDP İl ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Mardin'de PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Mersin'de PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 93 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 194 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Tekirdağ'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Tunceli'de PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Van'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."