28 ilde 568 kişiye PKK gözaltısı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 12-13 Aralık tarihlerinde 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 568 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

28 ilde 568 kişiye PKK gözaltısı

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, terör operasyonlarının gerçekleştirildiği iller ve gözaltı sayıları şöyle: 

"* Adana'da PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçlarından aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 29 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Ankara'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen, aralarında HDP yöneticisinin de bulunduğu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Antalya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 şahıs, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 7 şahıs olmak üzere 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Ardahan'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

* Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak, finansal destek sağlamak suçlarından dolayı HDP il ve ilçe yöneticilerinden toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Batman'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Bingöl Karlıova'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Bitlis'te PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 23 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Elazığ Karakoçan'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Erzincan'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Eskişehir'de PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından aralarında HDP yöneticisinin de bulunduğu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 43 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü adına, sözde Siyaset Akademisi, sözde Kent Meclisi ve buna bağlı alt yapılanmalar içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Iğdır'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanması ile HDP İl yönetiminde faaliyet gösteren 23 şahıs ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şahıs olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Kars Kağızman'da PKK/KCK terör örgütü adına yardım ve yataklık yaptıkları, eylem ve faaliyette bulundukları değerlendirilen aralarında DBP İlçe yöneticilerinin de bulunduğu toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Kayseri'de PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Manisa'da PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve faaliyetleri organize ettikleri tespit edilen aralarında HDP İl ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Mardin'de PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Mersin'de PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 93 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 194 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Tekirdağ'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Tunceli'de PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Van'da PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk operasyonu #içişleri bakanlığı
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