29 yıl sonra, gençlik hayali avukatlık mesleğine kavuştu

AMASYA’da 54 yaşındaki İbrahim Birol, gençlik hayali olan Hukuk Fakültesi'ni bitirerek avukat oldu

Amasya Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini devam ettirirken 1979 yılında kazandığı Ankara Hukuk Fakültesi'ni özel nedenlerle okuyamayan İbrahim Birol, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2008 yılında çıkarılan af sonrası kayıt yeniledi. Ankara’ya gidip gelerek 2012 yılında okulunu bitiren İbrahim Birol,okulu bitirdikten sonra 3 yıl daha memuriyet hayatına devam ederek, 2015 yılında emekli oldu.



Bir yıllık avukatlık stajını başarıyla tamamlayan İbrahim Birol, Amasya Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende avukatlık yemini yaparak cübbe giyip, Amasya Baro Başkanı Avukat Melik Derindere’nin elinden ruhsatını alarak avukat oldu. Amasya Baro Başkanı Avukat Melik Derindere törende şunları söyledi:



“Bugün çok özel ve Amasya Barosu’nun en genç stajerine ruhsat töreni için bir aradayız. Staj eğitimi boyunca büyük bir özveri ve çalışkanlıkla, tüm stajerlerin olduğu kadar eğitimci arkadaşların ve bizlerin de övgüsüne ve takdirine nasip olmuş bir genç arkadaşımız, mesleğin ve yaşamın yaşla değil, ancak mücadele ve o mesleğe sevgiyle olduğunun bir örneğini gösterdi. Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra emekli oldu. Ve avukatlık mesleğine büyük bir azim ve kararlılıkla başlama düşüncesi ve inancıyla staja başladı. Yaşamla ilgili bilgi ve birikimlerini de staja katarak mesleğe başlama hazır hale geldi.”



29 yıl aradan sonra avukatlık mesleğini hak eden İbrahim Birol, “1979 yılında kazandığım Ankara Hukuk Fakültesini 29 yıl aradan sonra aftan yararlanarak 2012 yılında bitirdim. Gençliğimde hayalim olan avukatlık mesleğini bir yıllık staj sonrasında bugün başlama hakkını elde ettim" diye konuştu.

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