3 belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığınca, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.
Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan AK Parti'den ihraç edilmişti.
İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanının görevden alma kararı aldı
İçişleri Bakanlığınca, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.