3 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 3 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

3 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keykubat Mahallesinde N.B.'nin işyerinde kaçak  sigara sattığı ve günlük sattığı sigaraları Anafartalar Mahallesi'nde depo olarak kullandığı bir evde bulundurduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler şüphelinin işyerine ve deposuna operasyon düzenledi. Zanlının işyerinden 400 paket, deposundan ise 2 bin 710 paket olmak üzere toplam 3 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili N.B. ve evini depo olarak kullandıran K.Y. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #kaçak sigara
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