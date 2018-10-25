3 bin yıllık antik kentin pazarı yeniden kuruldu

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 'Gladyatörler Şehri' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde kurulan ve yöresel ürünlerin satışının yapıldığı pazar, yarım asrı aşan süre sonra yeniden faaliyete geçirildi. Pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki, dünyanın en büyük antik mermer kentlerinden olan Stratonikeia Antik Kenti'nin 1950 yılında boşaltılmasının ardından terk edilen pazar yeri, kentte düzenlenen etkinliklerde yeniden hayat buluyor. Kentin girişindeki 15'inci yüzyıldan kalma Şaban Ağa Camisi'nin gölgesine kurulan pazarda, bölgede yetişen organik yöresel ürünler ve bölgedeki kadınların el işleri satılıyor.

Bölgenin ayakta kalan en büyük antik tiyatrosunu barındıran kentte düzenlenen etkinlikler sırasında kurulan pazarın bundan sonra sürekli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Antik Kenti ziyaret edenler, Karya'dan itibaren Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait dükkanlara kurulan pazardan alışverişlerini yapabiliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kentin her yıl gün yüzüne çıkarılan yeni eser ve yapılarla ziyaretçilerini büyülediğini belirten Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, pazar yerinde özellikle yakın döneme ait kalıntılar olduğunu ve buraya pazarın kurulmasının kente renk kattığını söyledi. Söğüt, antik kente gelenlerin, tamamı Osmanlı dönemine ait taş döşemeli yollarda gezerek tarihi yolculuğa çıkabileceklerini belirti, "Stratonikeia Antik Kenti'nde farklı dönemlere ait çalışmalar yürütüyoruz. Kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapıyoruz. Burada sadece somut eserlerin ötesinde somut olmayan kültürel mirası da hikayeleriyle birlikte koruyalım istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Dönemi'nde 'Eskihisar' olarak anılan antik yerleşim yerinin 68 yıl önce taşınmasıyla kentte sadece birkaç hanenin kaldığına dikkati çeken Söğüt, "Köy meydanında 1950 yılına kadar buranın en büyük pazarı kuruluyordu. Şimdi bu tarihi alanda bulunduklarını bilmek ve insanların kendi organik ürünlerini satabilecekleri bir pazarın oluşturulması için girişimlerimiz var. Biz de bu alanın korunduğu ve zarar verilmediği sürece bunların tekrar yaşatılmasını istiyoruz. Böylelikle insanların daha çok kente gelmesini, tarihe dokunmasını ve bu kenti bütünüyle görmesini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.