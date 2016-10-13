3 bomba yüklü araç, havadan imha edildi

Diyarbakır Valiliği, PKK'lı teröristler tarafından bombalı araç saldırısı eylemlerinde kullanılmak üzere Lice ilçesi kırsalında hazırlanan 3 bomba yüklü aracın, helikopterle gerçekleştirilen operasyonda havadan imha edildiğini açıkladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılaaan mayın ve el yapımı patlayıcı, patlatma ve bombalı araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi, Diyarbakır ilinde faaliyet yürüten terörist faaliyetlerinin tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi. Alınan bu önlemler kapsamında Lice ilçesi Beğendik Köyü kırsalında terör örgütünün bombalı araç saldırısı eyleminde kullanılmak üzere patlayıcı yüklendiği yönünde bilgi alındığı belirtilen Diyarbakır Valiliği açıklamasında şöyle denildi:



"Diyarbakır Lice ilçesi Beğendik Köyü mülki sınırları içerisinde BTÖ mensuplarınca bombalı araç saldırısı eyleminde kullanılmak üzere patlayıcı yüklendiği yönünde güvenlik güçlerine intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, (3) araç, 11-12 Ekim 2016 tarihlerinde taarruz helikopter kollarınca havadan ateş edilmek suretiyle yerinde tahrip edilmiştir. Bomba yüklü araçlara yapılan atışları müteakip, söz konusu araçlar ile araçların bulunduğu mevkii civarındaki bölgelerde kuvvetli patlamaların meydana geldiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon ile ilgili olarak adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."