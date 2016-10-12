3 dönem bakanlık yapan Kemal Unakıtan, hayatını kaybetti

Türkiye'de 3 dönem Maliye Bakanlığı yapan Kemal Unakıtan, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında vefat etti

Bu sabah İstanbul'da vefat ettiği açıklanan Unakıtan, 58, 59 ve 60'ıncı Ak Parti hükümetlerinde Maliye Bakanlığı yaptı. Ak Parti Eskişehir eski Milletvekili Kemal Unakıtan, 1946'da Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı Köyü'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Edirne'de tamamlayan Unakıtan, 1968 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak göreve başlayan Unakıtan, SEKA Genel Müdür Muavinliği ve 1976-78 yılları arasında SEKA Genel Müdürlüğü yaptı. Daha sonra özel sektöre geçen Unakıtan, çeşitli sanayi kuruluşlarında, finans kurumlarında, dış ticaret şirketlerinde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı.



Evli ve 3 çocuk babası olan Unakıtan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine aday olarak 2002 yılında TBMM'ye giren, ardından Abdullah Gül başbakanlığındaki 58'inci Hükümette Maliye Bakanı oldu. Erdoğan'ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'den alarak kendisine bağlamasıyla özelleştirmenin de patronu oldu. Kemal Unakıtan, farklı tavır ve uygulamalarıyla sürekli olarak 'ilgi ve tepki' nedeni oldu ve gündemde kaldı. Unakıtan 2006 Bütçesi'ni sunduğu TBMM'de, muhalefet tarafından Erdoğan'dan daha fazla eleştirilen hükümet üyesi oldu, 59. Hükümet'in en tartışılan isimlerinden biri haline geldi. Hakkında Ekim 2005, Şubat 2006 ve Mart 2006 tarihlerinde verilen üç ayrı gensoru önergesi de, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.



2007'de Ak Parti'den Eskişehir milletvekili seçilen Unakıtan, 60. hükümette de Maliye Bakanı olarak görev aldı ancak 1 Mayıs 2009 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu bu görevi Mehmet Şimşek'e devretti ve kendisi kabine dışında kaldı.



BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU



Eski Bakan Kemal Unakıtan, 2009 yılında ABD'de by-pass operasyonu geçirdi. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek nakli oldu. Unakıtan, Antalya'da organlarını bağışlamıştı.

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