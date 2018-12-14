3 evladını evlerinde çıkan yangında kaybetti

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyündeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 3 evladı ölen Muhammed Korkmaz'a, çocuklarını kaybettiği söylenemedi

3 evladını evlerinde çıkan yangında kaybetti
14 Aralık 2018 Cuma 16:36

Pencereden atlaması nedeniyle sağ bacağı kırılan Korkmaz, tedavisine devam edilirken, çocuklarının sağlık durumunu sordu. Babaya, dumandan etkilenmeleri nedeniyle 3 çocuğunun tedavi gördüğü söylendi. Muhammed Korkmaz'a, çocuklarının yangında öldüğünün psikologlar eşliğinde söyleneceği belirtildi.

GERİYE DERS KİTAPLARI KALDI

Yangında hayatını kaybeden Medine (12), Emirhan (10) ve  Umut Korkmaz'ın (8) bulundukları odadaki ders kitapları ve defterleri yürekleri dağladı.

Öğrenme güçlüğü nedeniyle hafif engelli olan ve bu yönde eğitim alan Medine ve Umut'un, Türkçe ve matematik ders kitaplarının neredeyse her sayfasına  isimlerini yazdıkları görüldü. Köyde yaşayan vatandaşlar, çocukların birbirlerine çok bağlı olduğunu  ve sürekli beraber uyuduklarını belirterek, olay nedeniyle çok üzüldüklerini  ifade etti.

ÇOCUKLARIMIZ KURTULMAYA ÇALIŞMIŞ AMA BAŞARAMAMIŞ'

Olay yerine gelen eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti  Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü de Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve  Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ile incelemelerde bulundu. Özlü, daha sonra yangında hayatını kaybeden çocukların yakınlarına  başsağlığı dileklerini iletti.

Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise yangının elektrik  kontağından çıktığını bildirerek, "Evde yangın çok kısa sürede büyüyor. Bu tür  yapılarda yangın hızlı yayılır ve dışarıya çıkmak bazen güç olabilir.  Çocuklarımız, kurtulmaya çalışmış ama başaramamış." diye konuştu.

Etiketler; #çocuk #yangın #öldü
Önceki Haber
İzmir'de kitap okuma etkinliği
Sonraki Haber
İzmir'de İnsan Hakları Haftası için renkli kutlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.